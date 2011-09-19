На конференции iMetrics Вы узнаете все про веб-анализ

В настоящее время наша компания WebProfiters является соорганизатором конференции iMetrics, а также занимается сбором всех докладчиков.
От лица организации, приглашаю посетить первую конференцию, посвященную веб-анализу.
Идея этой конференции зародилась примерно год назад, в то время, когда очень активно развивался мой бизнес. Тогда я достаточно часто посещал в качестве докладчика различные конференции посвященные сфере интернета, и не только интернета, я также выступал на различных мероприятиях, посвященных другим отраслям. В своих докладах я рассказывал про веб-анализе, о том насколько это актуально, и о необходимости его применения для повышения эффективности рекламы в интернете.
Именно тогда мы с коллегами и партнерами из компаний AdLabs и iContext начали обсуждать идею создания конференции с общей тематикой веб-анализа, на которой разбирались бы реальные примеры его применения. Тогда она нам казалась достаточно сложной, но очень интересной, и спустя несколько месяцев мы совместно принялись за ее осуществление.
Датой мероприятия нами было выбрано красивое число 11.11.11. В этот день и пройдет конференция iMetrics – первая профессиональная конференция по веб-аналитике. Посвящена она будет, как и задумывалось, именно веб-анализу, а также ключевым тенденциям и основам сферы интернет-маркетинга, управлению его эффективностью, повышению рентабельности маркетинговых бюджетов.
Ключевым двухчасовым докладом станет выступление Авинаша Кошика – гуру в области веб-анализа. Он расскажет о последних трендах веб-аналитики, о западных решениях и поделится своим взглядом на перспективы российского рынка аналитики. В конференции в качестве докладчиков примут участие также ведущие специалисты компаний Яндекс и Google в России, профессионалы сертифицированных рекламных агентств, интернет-маркетологи и директора по маркетингу крупных брендов.
Программа конференции направлена на директоров компаний, маркетологов и начинающих аналитиков, ведь именно им нужно продемонстрировать актуальность веб-анализа. Но в не меньшей мере будет представлена и техническая часть конференции, которая предназначена, в свою очередь, для профессионалов веб-аналитики. Программа уже анонсирована и ее можно посмотреть на официальном сайте http://imetrics.ru
В основу программы конференции мы положили не разбор стратегий, а реальные примеры решения конкретных задач продвижения. Нужно отметить, что примерами в выступлениях докладчиков будут служить только реальные кейсы, в реализации которых они непосредственно принимали участие. Также, одним из форматов конференции будут являться круглые столы, и на некоторых из них будет проводиться разбор кейсов, которые выносят на обсуждение участники конференции.
Приглашаем владельцев бизнеса, директоров по маркетингу и всех заинтересованных на конференцию iMetrics. Мы разберем и обсудим кейсы, связанные с применением интернет-маркетинга в различных отраслях. Кейсы можно присылать на почтовый ящик pk@imetrics.ru. Самые интересные и сложные кейсы будут разобраны непосредственно на конференции.
Для тех, кто собирается посетить конференцию iMetrics, есть хорошие новости, которые заключаются в специальных ценах на посещение, действующих в случае оплаты участия до 15 октября. Зарегистрироваться на конференцию можно на официальном сайте http://imetrics.ru/
Ждем всех 11 ноября 2011 года в Международном информационно-выставочном центре “ИнфоПространство».
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