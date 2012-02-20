Совсем недавно у нас вышла статья с советами по подбору агентства по контекстной рекламе. Это нужный материал всем, кто ищет или уже работает с агентством, которое занимается контекстной рекламой для продвижения своего бизнеса в сети. Однако, немаловажной частью, этого самого продвижения сайта в сети является и SEO-оптимизация сайта. В этой статье я попробую описать некоторые правила, которые нужно учесть при выборе подрядчика по SEO.
Для начала стоит описать простым языком, что такое SEO - Search Engine Optimization – это оптимизация сайта для более легкого нахождения сайта в поисковых системах. От качества поисковой оптимизации вашего сайта и соответствия ее критериям отбора сайтов поисковыми системами зависит порядковый номер в выдаче по определенному, интересующему Вас, запросу.
В данное время ситуация такова, что за первые места в поисковой выдаче по многим запросам уже давно приходится активно бороться. И особенно, если это высококонкурентный запрос. Тем не менее, есть за что побороться - поискового продвижения выгодно тем, что клиенты сами находят компанию, которая оказывает необходимые им услуги, в которую они и понесут свои деньги в обмен на необходимые им товары или услуги.
При наличии желания продвинуть свой сайт на верхние строчки поисковой выдачи, возникает необходимость найма профессионала, который в этом разбирается и сможет качественно продвинуть сайт в поисковых системах. Встает вопрос выбора: пользоваться услугами фрилансера, нанимать профессионала в штат компании, который будет этим постоянно заниматься или нанять seo-агентство. Первый вариант довольно опасен, так как таким фрилансером может оказаться практически школьник, который решил немного подзаработать, либо человек, который не особо разбирается в этом. Второй вариант является достаточно дорогостоящим, помимо зарплаты сотруднику, нужно обеспечивать его рабочее место, платить налоги и т.д. Остается наиболее оптимальный третий вариант, которым пользуется большинство – найм профессионального SEO-агентства. Но и в этом случае остается вероятность попасть на не совсем профессиональное и компетентное агентство в вопросах SEO.
Попробуем рассмотреть некоторые моменты оптимизации сайта и на их основе выведем рекомендации по выбору SEO-агентства, которое сделает качественную оптимизацию сайта.
Поисковая оптимизация процесс длительный и постоянный. Дело в том, что алгоритмы поисковых систем постоянно изменяются и совершенствуются, поэтому всегда существует риск выпадения из поисковой выдачи или изменения позиции запроса, по которому можно найти ваш сайт. Это значит, что одним из отличий непрофессионализма SEO-агентства является обещание быстрых сроков продвижения и постоянного гарантированного присутствия на ТОПовых позициях.
Вообще, существует несколько этапов работ для получения трафика из результатов поиска:
• Составление семантического ядра – подбор запросов, по которым потенциальные клиенты ищут ваш сайт в поисковой системе; п
• Внутренняя оптимизация – работа с сайтом (работа с текстами, внутренней структурой и кодом сайта);
• Внешнее продвижение – работа с внешней видимостью сайта (размещение пресс-релизов, статей, работа с каталогами и покупка ссылочной массы).
Подробнее остановимся на составлении семантического ядра. Это один из самых важных шагов в оптимизации сайта. Семантическое ядро вашего сайта – это фактически перечень основных поисковых запросов, которые соответствуют той отрасли, в которой работает ваша компания, то есть это может быть перечисление услуг или товаров, марок и моделей продаваемой продукции. Для более корректной работы, SEO-агентство должно запросить у заказчика доступы в счетчик статистики сайта и в панели вебмастера. Делается это для того, чтобы оптимизатор мог посмотреть и с уверенностью сказать, какие из запросов, по которым переходят посетители на сайт, дают наибольшую конверсию.
Далее производится анализ существующей ситуации с запросами в поисковых системах, по которым ранжируется ваш сайт, оценивается их статистика и то, насколько подобными запросами интересуются конкуренты. Работа эта довольно кропотливая и длительная, а значит, что профессиональное SEO-агентство будет делать коммерческое предложение в среднем около недели, но никак не за 1 день, что можно встретить очень часто. Ключевые слова, по которым предложат продвигаться за один день, будут заведомо неэффективными. Стоит отметить, что часто подбор Семантического ядра является отдельной услугой, временные затраты на которую могут составлять порядка 6-12 часов. На момент составления «однодневного» коммерческого предложения может быть произведен подбор только основных запросов.
Следующим признаком непрофессионализма является обещания агентства попадания вашего сайта в ТОП-10 по ключевым словам. Дело в том, что ТОП-10, это действительно 10, и если нахождение на первых трех позициях это действительно эффективно, то на остальных эффективность будет существенно меньше. Например, 7 место получает всего 0,36% от всей частоты запроса, при этом условие договора попадания в ТОП-10 будет выполнено, а трафика сайт недополучит в желаемой мере.
Ниже приведен график из официального исследования Google, который показывает, какое процентное соотношение пользователей, просмотревших страницу в поисковой выдачей, обращает внимание на каждую из первых 10 позиций.
Далее, продвижение только по высокочастотным запросам является неэффективным. Ситуация обстоит таким образом, что пользователи задают в поисковые системы не только высокочастотные запросы, например, «ford focus», помимо них есть еще средне- и низкочастотные запросы, «ford focus дешево» и «ford focus дешево в нижнем новгороде» соответственно. Причем последние два типа составляют в среднем 75% от всех запросов, тем более что в последние годы в поисковиках отчетливо можно проследить тенденцию увеличения количества слов в поисковых запросах. То есть, если вам предлагают продвигать ваш сайт только по высокочастотным запросам, вы заведомо теряете 75% потенциальных посетителей вашего сайта. Следовательно, вам нужно опасаться предложений продвижения по небольшому числу запросов, от 5 до 20. Далее приведен график из официального исследования компании Яндекс, который отображает процентное соотношение высоко-, средне- и низкочастотных запросов.
Помимо вышесказанного, нужно обязательно поинтересоваться, какими методами будет производиться продвижение вашего сайта. Если вам скажут, что будут задействованы тематические форумы, социальные сети, будут созданы специальные сайты, с которых будут идти ссылки на ваш сайт, то также нужно будет насторожиться. Дело в том, что спам по форумам и создание так называемых «сателлитов» (сайтов-спутников) не приветствуется поисковыми системами, как и множество других «черных» и «серых» методов, результатом использования которых может стать исключение вашего сайта из индекса поисковой системы – бан, то есть все возможные клиенты из интернета будут потеряны.
Итак, подведем некоторые итоги данной статьи. Профессиональное SEO-агентство должно:
• Делать коммерческое предложение более 2 дней (примерно неделю);
• Попросить доступы в счетчик статистики и в панели вебмастера;
И НЕ должно:
• Обещать продвижение в короткие сроки;
• Продвигать только по высокочастотным запросам;
• Гарантировать определенные позиции в ТОПе выдачи по запросу;
Руководитель компании, которая ищет подрядчика по SEO своего сайта, также должен быть внимательным и игнорировать предложения вида «вставьте 5 ключевых слов и купите ссылок» и не заключать договор на условии попадания сайта в ТОП-10.
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