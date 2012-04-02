Отчет о проведении бизнес-завтрака "Банки с эффективностью"

29 марта в центре Digital October состоялся бизнес-завтрак «Банки с эффективностью», главной темой которого стали особенности проведения рекламных кампаний для банков, а также способы повышения их эффективности и инструменты измерения. Организаторами бизнес-завтрака выступили компании iContext и WebProfiters.
Официальную часть мероприятия открыла Елена Выморокова, директор по стратегическому взаимодействию с ключевыми клиентами iConText. Она рассказала про развитие интернет-рекламы в целом, и отдельно в банковском секторе, на примере некоторых кейсов, связанных с банками.
Ключевой темой мероприятия стала презентация результатов серьезного исследования эффективности сайтов и рекламных кампаний банковских организаций, проведенное специалистами агентства WebProfiters. Презентовал исследование Андрей Юнисов, генеральный директор WebProfiters. Во время его выступления были освещены такие темы, как сравнительный анализ качества источников трафика, анализ эффективности различных банковских порталов, поисковых систем, источников платной рекламы и социальных сервисов.
Далее выступал Алексей Федин (iConText), его доклад был посвящен таргетированной рекламе в социальных сетях Вконтакте и facebook, ее проведению и анализу эффективности такой рекламной кампании.
Заключительной частью бизнес-завтрака стал доклад Евгения Доронина, начальника отдела интернет-коммуникаций банка «Ренессанс Кредит». Темой доклада Евгения стали онлайн-заявки для посетителей сайта банка и ключевые аспекты их эффективности.
Более подробная информация в презентациях спикеров:
- Лена Выморкова (iConText, директор по стратегическому взаимодействию с ключевыми клиентами): «Банки с эффективностью»
- Андрей Юнисов (WebProfiters, генеральный директор): «Эффективность сайтов и рекламных кампаний банков в 2011 году»
- Алексей Федин (iConText, ведущий эксперт по таргетированной рекламе в социальных сетях): "Реклама банков в социальных сетях"
Мы и в дальнейшем планируем проведение подобных бизнес-завтраков и вечерних бизнес-коктейлей как для банковского сектора, так и для других отраслей. Как только у нас будет, что показать и рассказать, мы обязательно поделимся этим с вами. Обновления мероприятий всегда можно будет посмотреть на нашем сайте.
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http://www.slideshare.net/webprofiters/ss-12587274