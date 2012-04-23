Процедура организации тендера по выбору рекламного агентства

За то время, которое работает наша компания, мы уже перепробовали разные виды интернет-маркетингового бизнеса. Начиналось все с создания сайтов, их продвижения и управления контекстной рекламой. Позже классическое интернет-маркетинговое агентство WebProfiters переориентировалось на консультационные услуги в области повышения конверсии сайтов и ROI рекламных кампаний. В данное время мы не занимаемся оказанием рекламных услуг, сделав упор именно на консалтинговые услуги в области повышения эффективности рекламы, как в интернете, так и вне его.



Тем не менее, часто нашим клиентам требуются именно эти виды работ (осуществление рекламных кампаний после медиапланирования в WebProfiters), которыми мы уже не занимаемся. В тоже время отказывать клиенту не хочется, а потребность клиента в организации квалифицированного тендера присутствует. В этом случае мы отдаем эти работы на выполнение другим компаниям, а для определения наилучшего исполнителя работ на проект мы устраиваем тендер, опытом проведения которых мне бы и хотелось поделиться.



Согласно Википедии, «тендер» — это конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера — участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия.



В общем, все действительно так и есть, но перед этим нужно еще отобрать участников конкурса. Первичный отбор участников тендера мы проводим, обращая внимание на качественные характеристики участников. Вот некоторые из моих критериев отбора:



• Компания имеет солидный опыт работы (от 5 лет) по указанным в тендере направлениям;

• В штате работают десятки специалистов с дипломами ведущих российских ВУЗов (преимущественно – технической направленности);

• Специалисты имеют опыт реализации аналогичных проектов на схожих по величине и отраслевой принадлежности предприятиях;

• Компания пользуется хорошей репутацией, имеет положительные отзывы клиентов, открытую информацию о своей деятельности, в т. ч. список клиентов с указанием видов услуг для них.



В соответствии с вышеописанными параметрами подбираются участники предстоящего тендера. Выбранным 3-5 агентствам высылаются условия проекта в форме технического задания. В состав технического задания, например, на проведение рекламной кампании, входит следующая информация:



1. Информация о клиенте

2. Цели и задачи рекламной кампании

3. Срок проведения кампании

4. Ориентировочный бюджет

5. Ориентировочное семантическое ядро

6. Требования (таргетинг, посадочные страницы, стратегия управления ставками и др.)



На это техническое задание агентство (участник тендера) должно предоставить коммерческое предложение, которое описывает вышеуказанные пункты ТЗ, а также отвечает на вопросы:



1. Процент от рекламного бюджета - комиссия агентства по каждой площадке и процент за управление рекламным бюджетом (если управление предполагается)

2. Информация о том, па чьей стороне создается креатив \ landing pages \ копирайтинг объявлений (имеет особую важность при кампаниях серьезного размера)

3. Сколько человек в рабочей группе клиента и как они работают с ним (здесь рекомендуется попросить описать, будет ли агентство готово идти на небольшие уступки по ходу проекта)

4. Какова будет отчетность и ее частота (желательны отраслевые примеры)

5. Будут ли доступы в аккаунты и будет ли агентство корректировать кампанию “on fly”



Далее нами производится отбор компаний, которых мы уже предложим нашему клиенту. Критерии отбора достаточно несложные и понятные всем:



1. Качество коммерческого предложения (max – 50 баллов)

2. Стоимость услуг (max – 30 баллов)

3. Положительные качества каждой компании (max – 20 баллов)



Оценку кандидатов мы производим по 100-балльной системе. У каждого параметра изначально есть максимальный балл. По каждому пункту коммерческому предложению и компании присваиваются баллы в соответствии с нашим опытом оценки таких предложений. Далее несколько компаний, набравших максимальные баллы, передаются нашему клиенту, которому требуется выполнение услуги. Получив список, клиент может сам пообщаться с менеджерами нескольких компаний и сам выбрать, кто из конкурсантов наилучшим образом подходит на выполнение работ.