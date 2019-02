Цитата Историческая справка:

18 октября 2011 года Google объявил, что при осуществлении поиска на сайте Google в авторизованном режиме (то есть, зайдя в свой аккаунт любого сервиса Google – Gmail, YouTube и др.), в отчетах Google Analytics не будут передаваться данные о том, по какому слову посетитель пришёл на сайт. Все запросы залогиненного пользователя будут отображаться как «not provided», а информация об их запросах не раскрывается.

1. «название интернет-магазина»

2. «бренды» (ключевые слова «strellson», «strellson интернет магазин», «by malene birger», «стрелсон», «стрелсон интернет магазин», «стрелсон»)

3. «бренды + наименование товара» («сорочки einhorn», «брюки strellson 1100699/120» и т.д.)



Google Analytics – это мощный инструмент сбора статистических данных, кладезь полезной информации о тенденциях в поведении посетителей на Вашем сайте. Казалось бы, что при установке на сайт системы Google Analytics и ее настройке, Вам станет доступна вся информация о том, как ведут себя пользователи на Вашем сайте. Тем не менее, это не так. В стандартных отчетах Google есть. Слепыми они называются не потому, что данные не могут быть собраны и предоставлены владельцам сайтов, а слепые, потому что эти. Речь идет о таких отчетах, каки группВ настоящей статье мы остановимся подробнее на группе, отображаемой в отчете по бесплатному поисковому трафику.Хотелось бы отметить, чтои значительный объем данных не принимается во внимание владельцами сайта, хотя это важно.. Поэтому мы хотели бы научить вас извлекать максимум полезной информации из отчетов по ключевым словам, даже если Google тщательно пытается скрыть данную информацию.Давайте остановимся на нескольких основных пунктах, которые помогут нам ответить на поставленный вопрос.1.Для этого в левом боковом меню интерфейса Google Analytics выбираеми задаем требуемый период. На выходе получаем следующую таблицу:Вам необходимо обратить внимание на:1) позицию группы «not provided» в списке ключевых слов, отсортированном по количеству посещений;2) долю группы «not provided» в общем объеме количества посещений по данному источнику трафика (бесплатного поискового трафика).Если позиция рассматриваемой группы будет в первой пятерке, а доля этой группы в бесплатном поисковом трафике составит более 10% посещений, то мы рекомендуем остановиться на рассмотрении данной группы более детально.В нашем случае, группа «not provided» находится на первом месте по количеству переходящего на сайт бесплатного поискового трафика и составляет 13,2% от общего количества посещений. Однозначно, для рассматриваемого сайта интернет-магазина одежды значимость «not provided» высока и данная группа ключевых слов требует более внимательного изучения.Здесь мы рассмотрим», такие как количество посещений и уникальных посетителей, % новых посещений, показатель отказов, количество просмотренных страниц за посещение, коэффициент конверсии относительно цели и количество достижений заданной цели. Для того чтобы все перечисленные выше метрики располагались на одном листе и чтобы не приходилось «скакать» от одного стандартного отчета к другому, собирая «по крупицам» данные, рекомендуем сформировать несложный(см. рисунок ниже). Чтобы попасть в конструктор отчетов перейдите в Настройки – Мои отчеты – Добавить Отчет, далее сформируйте, как показано на рисунке ниже, структуру отчета и настройте фильтр «organic» (для сортировки бесплатного поискового трафика).В итоге у Вас должна получиться следующая таблица:Для полноты картины мы также добавили в таблицу два столбца:1) % посещений по каждому ключевому слову от общего количества посещений;2) % заказов по каждому ключевому слову об общего количества заказовТеперь необходимо все ключевые фразы разделить на несколько ключевых групп и попытаться найти схожие характеристики у выделенных групп и «not provided». Для рассматриваемого сайта интернет-магазина одежды мы выделили 3 группы ключевых слов:Разберем все характеристики по порядку:По результатам сравнительного анализа по ключевым параметрам группы «not provided» и выделенных групп «название интернет-магазина», «бренды» мы можем выдвинутьо том, что. К тому же, высокая доля новых посетителей, высокий показатель отказов и низкое количество просмотренных страниц за одно посещение свидетельствуют о том, что в данной группе «not provided» сосредоточены пользователи, ранее не слышавшие о рассматриваемом интернет-магазине и/или не бывавшие ранее на его сайте.Рассмотрим основные посадочные страницы для группы «not provided». Для этого в интерфейсе Google Analytics зайдем в; кликнем на ключевое слово «not provided» и зададим дополнительный параметр «целевая страница». Должна получиться следующая таблица:Из таблицы видно, что наибольшее количество переходов идет на страницу с описанием размеров одежды. Можно предположить, что пользователи переходя на данную страницу по запросу «таблица размеров мужской одежды», «таблица размеров женской одежды». По этим ключевым словам приходят в подавляющем большинстве новые посетители, ранее не бывавшие на рассматриваемом сайте и дающие очень высокий показатель отказов. В то же время, среди посадочных страниц есть много страниц с разделами брендов (strellson, by malene birger, schumacher, terekhov, missioni). Из этого можно сделать вывод, что в группе «not provided» основной трафик обеспечивается с помощью брендовых запросов. Данный результат подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что по характеру поведения группа «not provided» больше напоминает группу «бренды».Здесь, нам бы хотелось бы отметить, что анализ посадочных страниц для группы «not provided» можно автоматизировать. Для этого потребуется создать специальный фильтр, который производит подмену в обозначении ключевых слов «not provided» на «not provided + название посадочной страницы. Это очень удобно. Однако стоит обратить внимание, что подобного рода статистика будет выводиться только с момента установки фильтра и будет не доступна за прошлый период. О том, как настроить данный фильтр, мы расскажем Вам в одной из следующих наших статей.Как дополнительный способ проверки полученных выводов относительно Вашего not provided можно использовать данные по оплачиваемому поисковому трафику из Google AWords. Группа "не предусмотрено" формируется только для органических поисковых запросов. В случае платного поиска not provided не используется. Поэтому Вы можете избежать проблем с расшифровкой not provided, дав контекстную рекламу в AdWords и измерив процент ответивших на ключевые слова через КПП. Данные слова показаны в отчете «Соответствующие поисковые запросы» Google Analytics. Мы рекомендуем использовать данный метод только в качестве проверки выдвинутых ранее гипотез относительно трафика not provided, так как в отчете «Соответствующие поисковые запросы» собрана информация только по оплаченным поисковым запросам. Те поисковые запросы, в результатах которых пользователи увидели ваше объявление и нажали на него, могут как дублироваться с поисковыми запросами в случае органического поиска, так и не дублироваться.Имеется в виду, что сравнение двух списков ключевых слов (для бесплатного и для платного поискового трафика) поможет подтвердить или опровергнуть выдвинутые ранее гипотезы относительно трафика not provided (с помощью таких методов, как сравнение с другими бесплатными ключевыми словами и изучение посадочных страниц). При сравнении ключевых слов для бесплатного и платного трафика мы рекомендуем отфильтровать данные по трафику с планшетных и обычных ПК, чтобы снизить погрешность в связи с использованием мобильными версиями сайтов, а также условиями показа контекстной рекламы на различных типах устройства. После того как получено два списка ключевых слов, необходимо провести сравнение показателей (доли трафика, % новых посещений, коэффициенту конверсии и т.д.) по отдельно взятым ключевым словам и проверить выдвинутые ранее гипотезы.Таким образом,Это пользователи, ищущие в интернете информацию о том или ином бренде одежды, который продается на сайте интернет-магазина. Вероятнее всего, на данный момент они только сравнивают цену, ассортимент, способы доставки и оплаты среди разных интернет-магазинов. Эти пользователи находятся на раннем этапе процесса принятия решения о покупке – поиск информация и оценка вариантов. Попадая на сайт интернет-магазина они просматривают небольшое количество страниц, находят или не находят требуемую информацию, оценивают ее и уходят с сайта. К такому выводу мы пришли, оценив трафик по группе «not provided» с точки зрения ключевых слов и посадочных страниц. Также можно расшифровать «not provided» с помощью контекстной рекламы Google AdWords.В данной статье мы показали, насколько важно знать и понимать, что скрывает под собой трафик «not provided» и как много полезной информации можно извлечь из собираемых Google Analytics данных, использую несколько несложных методов анализа данных… даже если эти данные скрыты политикой конфиденциальности Google.