Мы неоднократно сталкивались с такой ситуацией и хотели бы поделиться нашим
способом определения запросов и страниц, для которых упал трафик. Для этого нам понадобится Google Analytics и Microsoft Office.
Шаг первый
Открываем в Google Analytics следующий отчет: «Источники трафика - Источники - Поиск – Бесплатный»:
- выводим максимальное количество строк на странице 5000
- выбираем следующие параметры в разрезе которых мы хотим анализировать трафик. Основной параметр: Ключевое слово. Дополнительный параметр: Целевая страница.
- экспортируем в Excel (XLSX)
Шаг второй
- В экспортированном файле нас интересует вкладка «Набор данных1», в которой находится список запросов и целевых страниц.
- Добавим дополнительный столбец, который назовем «На сколько уменьшился трафик»
- В ячейки Е2 и Е3 добавим следующую формулу (=D2-D3). Данная формула посчитает нам разницу между периодом, когда был высокий и низкий трафик.
- Растягиваем формулу в ячейках Е2 и Е3 по всему диапазону запросов.
- Для того чтобы определить запросы, по которым просел трафик нам необходимо отсортировать столбец Е по возрастанию и с помощью фильтра оставить значения в колонке «На сколько уменьшился трафик» меньше нуля.
- Чтобы нам при анализе не мешали дублирующие значения с помощью фильтра, оставим только один диапазон.
В результате мы получили список запросов и страниц, по которым уменьшился трафик. Дальше с этим списком можно работать и анализировать детально причины падения трафика по той или иной группе страниц и запросов. Например, мы в ходе анализа по одному из своих проектов выяснили, что часть карточек товаров была удалена с сайта, найти такие страницы достаточно просто, для этого потребуется онлайн сервис или программа, которая массово может проверить код ответа сервера.
Автор статьи:
Максим Чепурной
Руководитель отдела поискового продвижения в WebProfiters
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