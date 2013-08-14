выводим максимальное количество строк на странице 5000



выбираем следующие параметры в разрезе которых мы хотим анализировать трафик. Основной параметр: Ключевое слово. Дополнительный параметр: Целевая страница.



экспортируем в Excel (XLSX)



В экспортированном файле нас интересует вкладка «Набор данных1», в которой находится список запросов и целевых страниц.









Добавим дополнительный столбец, который назовем «На сколько уменьшился трафик»









В ячейки Е2 и Е3 добавим следующую формулу (=D2-D3). Данная формула посчитает нам разницу между периодом, когда был высокий и низкий трафик.









Растягиваем формулу в ячейках Е2 и Е3 по всему диапазону запросов.









Для того чтобы определить запросы, по которым просел трафик нам необходимо отсортировать столбец Е по возрастанию и с помощью фильтра оставить значения в колонке «На сколько уменьшился трафик» меньше нуля.









Чтобы нам при анализе не мешали дублирующие значения с помощью фильтра, оставим только один диапазон.







Наверное, каждый владелец сайта, вкладывающий деньги в поисковое продвижение своего сайта, сталкивался с такой ситуацией, когда на сайте падает трафик. Как правило, на что смотрим в первую очередь: просели ли позиции по продвигаемым запросам. Ну а если позиции не просели и все хорошо? Одной из причин могла быть, конечно же, сезонность, но также не исключено, что это связано с какими-то техническими проблемами, например, была удалена часть страниц с сайта. Такое случается, когда оптимизацией и продвижением сайта занимается одна компания, а поддержкой и наполнением другая. Определить такие страницы, на которые упал трафик достаточно просто, с помощью Google Analytic. Для этого достаточно сравнить два периода: когда был высокий трафик и когда низкий. Однако задача может гораздо усложниться по временным затратам, если это интернет магазин и запросов по которым идет трафик огромное количество.Мы неоднократно сталкивались с такой ситуацией и хотели бы поделиться нашимспособом определения запросов и страниц, для которых упал трафик. Для этого нам понадобится Google Analytics и Microsoft Office.Открываем в Google Analytics следующий отчет: «Источники трафика - Источники - Поиск – Бесплатный»:В результате мы получили список запросов и страниц, по которым уменьшился трафик. Дальше с этим списком можно работать и анализировать детально причины падения трафика по той или иной группе страниц и запросов. Например, мы в ходе анализа по одному из своих проектов выяснили, что часть карточек товаров была удалена с сайта, найти такие страницы достаточно просто, для этого потребуется онлайн сервис или программа, которая массово может проверить код ответа сервера.