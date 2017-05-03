Популярные сообщения

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Юрий Емельянов 03.05.2017 18:47 yvemelyanov
Скрины страховых компаний при оформлении ОСАГО (для статьи)
Не удалять, это картинки для статьи. 1. "Абсолют Страхование" ООО 2. "АльфаСтрахование" ОАО 3. "Боровицкое страховое общество" АО 4. "ВСК" САО 5. "Группа Ренессанс Страхование" ООО 6. "ГСК "Югория" АО 7. "ГУТА-Страхование" АО 8. "Зетта Страхование" ООО 9. "Ингосстрах" СПАО 10. "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" АО 11. "Капитал Страхование" ОАО 12. Либерти Страхование (АО) 13. СК «РЕСО-Шанс» ООО 14. "МАКС" ЗАО 15. "Медэкспресс" САО 16. МСК "СТРАЖ" ООО 17. "Надежда" САО 18. "НАСКО" АО 19. "НСГ - "РОСЭНЕРГО" ООО 20. "ОСК" АО 21. "ПСА" ООО 22. "ПРОМИНСТРАХ" ООО 23. "РЕСО-Гарантия" СПАО 24. "РСК "Стерх" АО 25. Читать далее
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Юрий Емельянов 11.09.2016 12:18 yvemelyanov
Е-осаго не работает или не хочет работать конец 2016
Некоторое время назад мы приводили обзор ситуации с оформление полиса ОСАГО в начале 2016 года. Сейчас же мы мы проанализировали организации, осуществляющие выписку электронных ОСАГО в конце 2016 году, практически перед введением обязательного оформления электронного полиса ОСАГО с 1 января 2017 года, о чем ранее сообщал банки.ру. Ключевые понятия: РСА - Российский союз автостраховщиков — некоммерческая организация, общероссийское профессиональное объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. База РСА – сводные сведения союза автостраховщиков РФ, содержащие информацию обо всех автомобилистах, которые приобрели электронную страховку. Е-ОСАГО – полис, полученный посредством интернета. Предоставление услуги стало возможно с первого июля прошлого года. Л/К – личный кабинет, предоставляется пользователям организациями на интернет-ресурсах. КБМ – коэффициент под названием бонус-малус, который представляет собой комплекс компенсаций и скидок владельцу транспорта. Читать далее
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