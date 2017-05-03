Популярные сообщения

Некоторое время назад мы приводили обзор ситуации с оформление полиса ОСАГО в начале 2016 года.
Сейчас же мы мы проанализировали организации, осуществляющие выписку электронных ОСАГО в конце 2016 году, практически перед введением обязательного оформления электронного полиса ОСАГО с 1 января 2017 года, о чем ранее сообщал банки.ру.
Ключевые понятия:
РСА - Российский союз автостраховщиков — некоммерческая организация, общероссийское профессиональное объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
База РСА – сводные сведения союза автостраховщиков РФ, содержащие информацию обо всех автомобилистах, которые приобрели электронную страховку.
Е-ОСАГО – полис, полученный посредством интернета. Предоставление услуги стало возможно с первого июля прошлого года.
Л/К – личный кабинет, предоставляется пользователям организациями на интернет-ресурсах.
КБМ – коэффициент под названием бонус-малус, который представляет собой комплекс компенсаций и скидок владельцу транспорта.
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