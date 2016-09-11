Е-осаго не работает или не хочет работать конец 2016

Некоторое время назад мы приводили обзор ситуации с оформление полиса ОСАГО в начале 2016 года.
Сейчас же мы мы проанализировали организации, осуществляющие выписку электронных ОСАГО в конце 2016 году, практически перед введением обязательного оформления электронного полиса ОСАГО с 1 января 2017 года, о чем ранее сообщал банки.ру.
Ключевые понятия:
РСА - Российский союз автостраховщиков — некоммерческая организация, общероссийское профессиональное объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
База РСА – сводные сведения союза автостраховщиков РФ, содержащие информацию обо всех автомобилистах, которые приобрели электронную страховку.
Е-ОСАГО – полис, полученный посредством интернета. Предоставление услуги стало возможно с первого июля прошлого года.
Л/К – личный кабинет, предоставляется пользователям организациями на интернет-ресурсах.
КБМ – коэффициент под названием бонус-малус, который представляет собой комплекс компенсаций и скидок владельцу транспорта.
Мы продемонстрируем вероятность оформления Е-ОСАГО на интернет-ресурсах страховых организаций, которые, по информации РСА, занимаются продажами Е-полисов.
1. «АльфаСтрахование»
Посещение сайта не дает никаких результатов, открывается рекламная страница, содержащая сведения об ОСАГО. Ссылка на приобретение полиса отсутствует. Продлить Е-ОСАГО также не возможно, заполнение поля с номером полиса приводит к появлению на экране рекламы Е-ОСАГО.
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2. «ВСК»
При вводе информации о транспортном средстве появляется ошибка при проверке в системе РСА. Подобное происходит при попытке ввода сведений о нескольких автомобилях.
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3. «Группа Ренессанс Страхование»
Официальный сайт предоставляет услугу выписки полиса лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и соответствующих регионах. Приобрести Е-ОСАГО владельцу автомашины, зарегистрированному в ином регионе, в этой организации нельзя.
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4. «Зетта Страхование»
Трудность в оформлении электронного ОСАГО на сайте организации заключается в постоянном появлении информации об ошибке проверки автомобиля в РСА.
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5. «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
Каждая попытка регистрации в личном кабинете заканчивается неудачей. При вводе данных реального человека система отказывается идентифицировать пользователя, ссылаясь на некорректность введения информации. Тем не менее, все сведения, включая дату рождения и серию и номер паспорта, абсолютно верны.
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6. «Либерти Страхование»
В ходе регистрации, сайт организации не позволяет выбрать необходимый регион, что делает дальнейшее заполнение регистрационной формы невозможным.
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7. «МАКС»
Сайт предоставляет на выбор всего несколько регионов, на территории которых возможно страхование. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области как раз те области где массовых проблем с ОСАГО в целом не наблюдается. Оформление для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, невозможно.
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8. «РЕСО-Гарантия»
Официальный интернет-ресурс компании позволяет в личном кабинете пользователя заполнить все данные, необходимые для приобретения электронного ОСАГО. Неприятный нюанс поджидает автовладельца на последнем этапе оформления. При расчете денежных средств и оплате полиса не происходит сохранения введенных данных, при этом кнопка оплаты неактивна.
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9. РСО «ЕВРОИНС»
При вводе любого региона в личном кабинете пользователя на экран выводится информация о том, что из-за особенностей сервиса приобретение Е-ОСАГО в этом субъекте не доступно.
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10. «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Официальный интернет-ресурс организации честно предупреждает всех пользователей о том, что оформление электронных полисов осуществить нельзя, однако, производится продление договоров, которые были заключены ранее в этой компании.
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11. СГ «ХОСКА»
Официальный интернет-ресурс уведомляет пользователей о том, что сейчас приобрести Е-ОСАГО нельзя, сделать это можно лишь в отделении СГ «ХОСКА».
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12. «СК ГАЙДЕ»
Пользователь обнаруживает, что приобретение документа на сайте невозможно. Система производит предварительный расчет, однако кнопка покупки неактивна. Подобное происходит при выборе любого субъекта РФ.
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13. СК «Московия»
Оформление заканчивается предупреждением о невозможности создания новых договоров, связанной с техническими неполадками. Согласно появившемуся сообщению, лучше всего попытаться выписать Е-полис с 8.30 до 20.30. После попытки оформления в указанное время система сообщает, что приобретение полиса не доступно в регионе из=за отсутствия офисов компании.
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14. СК «Паритет-СК»
Оформление сводится к продолжительному предупреждению системы о формировании сведений нового пользователя, после этого ничего не происходит.
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15. «Страховая группа «УралСиб»
Выписать документ не получается из-за удаления всех ссылок оформления или продления Е-ОСАГО. В ходе приобретения полиса пользователь получает извещение о том, что страница не найдена.
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16. «Тинькофф Страхование»
При заполнении всех форм с указанием информации об автовладельце мы сталкиваемся с постоянным расчетом, который практически не заканчивается, при этом кнопка оплаты не активна.
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17. «ЭРГО»
Выписка Е-ОСАГО на сайте организации не возможна из-за технической ошибки.
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Заключение
И так, в преддверии закона об обязательном электронном страховании ОСАГО от 1 января 2017, мы видим что страховые компании по-прежнему ограничивают продажу электронных-ОСАГО. Если в начале 2016 года мы смогли оформить е-осаго в одной компании из всего списка страховых компаний, то в конце 2016 оформить полис не смогли ни в одной.
Вновь мы увидели, что фирмы умышленно ограничивают доступ к своему сайту, ссылаясь на технические работы, на проблемы с базой РСА и проверкой КБМ, и прочие технические ограничения.
Проанализировав страховые фирмы в конце 2016 года и попытавшись оформить Е-ОСАГО на реальный автомобиль, мы приходим к единогласному выводу, что на текущий момент Е-ОСАГО не работает или не хочет работать.
Полезные ссылки:
Проверка КБМ по базе РСА
Порядок применения коэффициента «бонус-малус»
Расчет стоимости ОСАГО на сайте РСА
Члены РСА, осуществляющие оформление электронных полисов
Бланк заявления для подачи жалобы на страховую компанию
Проверка действительности полиса ОСАГО
Статус работоспособности базы РСА для расчета возможности расчета КБМ
Поиск автомобиля по номеру полиса ОСАГО
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Список страховых компаний оформляющих Е-ОСАГО на конец 2016:
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