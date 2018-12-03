БанкЛото и другие акции по вкладам

Вклад, не вклад, акция, не акция, банк, не банк…

Купон только для новых вкладчиков.

При вкладе от 500 тыс. обещают круиз.

акция, которая только на первый взгляд кажется привлекательной

какие подарки получены и какие хотелось бы получать в том числе

При вкладе от 700 тыс: морской круиз на 9 дней в подарок!

Налог на подарок от банка свыше 4000 руб.-13% или 35%?

обсуждение акции и всего, что с ней связано

в чем подвох?

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