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Спец.тема для оголодавших фиксаторов 1 , 2 , 3 ... 206 ) Предлагаю собирать в данной теме все варианты, где можно сделать фикс (т.е. открыть пополняемый вклад) на срок от года и более. · автор: komeska

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