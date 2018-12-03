Мобильная связь

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Делимся опытом и впечатлениями от использования

кто пользовался уже, как связь и интернет ,

Работает на базе Теле2 и МТС

МТС и неотключаемые услуги 1 , 2 ) Как мтс списывает деньги заставляя клиента перейти на другой тариф либо вовсе отказаться от них · автор: snodAl

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