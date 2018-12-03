Важно , Закрыто : Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams 0 302 SapphireDreams

Интернет в международном роуминге 1 , 2 , 3 ... 22 ) какую симку и опции выбрать для навигации за границей · автор: Augustsun 540 164100 user58

Повременные тарифы где? · автор: Strannyk 7 657 viz0908

Мультисетевая СИМ Кто нибудь таким пользовался? · автор: Anton Trifonov 16 2614 smdg2017

Мегафон, тариф Включайся Общайся автор: avt333115 14 1764 On1Xr

МТС тарифы мобильного интернета для модема и планшета. Мобильный интернет по всей России, разница в тарифах регионов. · автор: Подпольный миллионер 10 1498 Рустам Васильевич

Мессенджеры 1 , 2 , 3 , 4 ) Телеграм, Феейсбук мессенджер, WhatsApp, Viber, Skype мессенджер, Wickr me и др. · автор: Гектор 95 8727 Гектор

Мобильный интернет от МГТС 1 , 2 , 3 , 4 ) Из тарифов на симки МГТС исчез межрегиональный роуминг. Но только на сайте МГТС · автор: NemoZetByt 90 19012 NemoZetByt

Мегафон будьте бдительны оплата трафика и списание денег · автор: MSN 10 2242 RozhaSirozha

Мегафон сосет деньги и не решает проблемы При попытке осуществить MNP был предложен лучший тариф, но он не работает · автор: Yalokin 6 3650 NolAro

Не возвращают деньги за бракованный товар Берут в ремонт, после чего товар приходит в полную негодность · автор: Rodina Svetlana 5 1406 NolAro

Борьба с платными подписками 1 , 2 ) Давим операторов связи и роскомнадзор · автор: sherwood 28 25697 Lett

Кража сим-карты без пароля автор: vaskinKOT 11 1738 ararar

Мегафон+Дом.Ру = ? Некомпетентность сотрудников. · автор: taury 11 12594 d*******@bk.ru

Сравнение объёма трафика у разных операторов 1 , 2 , 3 ) Сравниваем стоимость условия и объём трафика в тарифах, а так же пакетах интернета · автор: dr629 73 31641 YotaRussia

Снятие денег МТС за интернет "просто так" автор: alantal 5 3292 VovkaVovka

МТС - неправильный роуминг 1 , 2 ) МТС неправильно списал деньги · автор: pm70540 27 18627 smdg2017