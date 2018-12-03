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Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
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360 руб. в месяц · автор: Garry_Galler
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Интернет в международном роуминге (какую симку и опции выбрать для навигации за границей · автор: Augustsun
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где? · автор: Strannyk
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Йота как вам? (автор: supremme
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Мобильный интернет Билайн (Вымпелком) (обсуждение особенностей различных тарифов, отзывы, опыт использования · автор: Compaq
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Кто нибудь таким пользовался? · автор: Anton Trifonov
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автор: avt333115
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Мобильный интернет по всей России, разница в тарифах регионов. · автор: Подпольный миллионер
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Мессенджеры (Телеграм, Феейсбук мессенджер, WhatsApp, Viber, Skype мессенджер, Wickr me и др. · автор: Гектор
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автор: Гектор
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автор: ddd123
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Мобильный интернет от МГТС (Из тарифов на симки МГТС исчез межрегиональный роуминг. Но только на сайте МГТС · автор: NemoZetByt
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оплата трафика и списание денег · автор: MSN
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При попытке осуществить MNP был предложен лучший тариф, но он не работает · автор: Yalokin
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Берут в ремонт, после чего товар приходит в полную негодность · автор: Rodina Svetlana
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Давим операторов связи и роскомнадзор · автор: sherwood
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автор: vaskinKOT
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Некомпетентность сотрудников. · автор: taury
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Сравниваем стоимость условия и объём трафика в тарифах, а так же пакетах интернета · автор: dr629
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Развод на трафик. · автор: luk999
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автор: alantal
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МТС неправильно списал деньги · автор: pm70540
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Не работает услуга «Единый интернет» · автор: gsm54
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