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Национальная система платёжных карт (НСПК)

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Важно, Закрыто Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
0 1399
03.12.2018 18:32 SapphireDreams
Важно Вопросы о платежной системе "МИР" и ее операторе НСПК (123 ... 7)
сборник вопросов для освещения в статьях · автор: Lynx-eyed
159 80451
28.11.2018 09:37 Tvrcard
Акция для владельцев карт МИР (123 ... 8)
Возможность выиграть 100% стоимости покупки по чекам на суммы от 300 руб. · автор: Alex_Perm
183 48296
10.02.2019 18:38 psw1956
Почему я не пользуюсь миром (123 ... 14)
Все недоработки системы · автор: Trojan.Killer
345 109464
08.02.2019 17:28 intronet
Кэшбэк - по картам МИР (123 ... 10)
Сервис кэшбэк для держателей МИР-а · автор: 7217
244 146447
24.01.2019 10:54 vlad9837
Карта Мир Сбербанка (1234)
Нюансы и подводные камни · автор: Афинайя
84 60734
09.01.2019 01:25 SAA79
Оплата бесконтактной картой "МИР" МИНБ через NFC со смартфона (12)
Если ли какой сервис для оплаты такой картой? · автор: a.klichev
42 4878
20.12.2018 18:22 slowpoke
Интернет-эквайринг : интернет-ресурсы и шлюзы оплаты картами "МИР" (MR) MIR (12)
Сбор информации по возможностям и опыте оплаты картами "МИР" MIR (MR) в сети интернет · автор: Zigul
29 19323
30.11.2018 15:12 APK12345
Закон "О национальной платежной системе" и электронные деньги (12)
Обсуждение норм закона об НПС в части электронных денежных средств · автор: stepan_okunev
49 20629
17.11.2018 17:09 m.potter
Платежный сервис для мобильных устройств Мир Pay / MiR Pay НСПК
новости и обсуждение / устройства и приложение Мир Pay / MiR Pay НСПК · автор: Zigul
1 1429
14.11.2018 14:36 Игорь_Д.
МИР (123 ... 18)
Национальная платежная карта России · автор: прекрасный
448 163809
21.09.2018 08:54 sayga40
Банк с картой МИР для получения ЗП (12)
Помогите выбрать подходящий · автор: aerolog
36 12774
26.07.2018 18:34 Behc
Пенсия с картой Мир для проживающих за границей.
Насильное впихивание карты мир · автор: razumow
17 13913
26.06.2018 05:00 Подпольный миллионер
Бесплатные и дешевые карты платежной системы "МИР" (123 ... 8)
Обсуждаем дебетовые карты платежной системы "МИР" · автор: ESYS
194 81691
18.06.2018 13:47 Abdulkareem
Карта Мир не для всех (1234)
Отказ оплаты на официальном сайте · автор: Сергей_16
92 20596
24.04.2018 12:36 psw1956
Карты на Почте России. Зачем сторонний оператор нужен ? (12)
похороны национальной платежной системы · автор: Ascor
27 12898
25.12.2017 22:53 Юлия Смирнова
Возможность отказаться от использования карты МИР (123 ... 12)
автор: albaev1
288 70316
26.11.2017 19:03 СОП
Функции платежной карты "МИР"
автор: Ольга Демко
6 5193
27.09.2017 15:18 auni
Как "принудить" компанию поставить терминалы для исполнения ФЗ?
автор: animegravitation
18 7303
12.09.2017 11:32 chupachupa
Карта Мир и постановление правительства (12)
Втб24 выдал основную карту мастеркард и дополнительно МИР · автор: Sergq2016
43 19132
10.08.2017 14:23 larsa
Ошибка в имени на карте
автор: LesK
13 4997
20.07.2017 00:08 @mike
Мастеркард + НСПК - как теперь работают долларовые карты?
автор: emerge
7 17672
20.04.2017 14:54 mikhail652007
Национальная система платежных карт и сроки зачисления
Что влияет на сроки зачисления переводов · автор: testorfull
6 7005
30.11.2016 12:00 auni
Когда Сбер планирует начать эмиссию карт МИР в Москве? (12)
автор: Vano1978
27 14968
05.11.2016 13:52 vasilisc
Поговорим за МИР? (123)
Отзывы, жалобы комментарии · автор: taury
66 21465
04.08.2016 12:01 slowpoke
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Форумы » Финансовые продукты и услуги » Национальная система платёжных карт (НСПК)