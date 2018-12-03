Национальная система платёжных карт (НСПК)

|
Темы
|Ответы
|Просмотры
|Обновление
|
|
Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
|0
|1399
|
|
|
Важно: Вопросы о платежной системе "МИР" и ее операторе НСПК (сборник вопросов для освещения в статьях · автор: Lynx-eyed
|159
|80451
|
|
|
Акция для владельцев карт МИР (Возможность выиграть 100% стоимости покупки по чекам на суммы от 300 руб. · автор: Alex_Perm
|183
|48296
|
|
|
Почему я не пользуюсь миром (Все недоработки системы · автор: Trojan.Killer
|345
|109464
|
|
|
Кэшбэк - по картам МИР (Сервис кэшбэк для держателей МИР-а · автор: 7217
|244
|146447
|
|
|
|
Карта Мир Сбербанка (Нюансы и подводные камни · автор: Афинайя
|84
|60734
|
|
|
Если ли какой сервис для оплаты такой картой? · автор: a.klichev
|42
|4878
|
|
|
Сбор информации по возможностям и опыте оплаты картами "МИР" MIR (MR) в сети интернет · автор: Zigul
|29
|19323
|
|
|
Обсуждение норм закона об НПС в части электронных денежных средств · автор: stepan_okunev
|49
|20629
|
|
|
новости и обсуждение / устройства и приложение Мир Pay / MiR Pay НСПК · автор: Zigul
|1
|1429
|
|
|448
|163809
|
|
|
Помогите выбрать подходящий · автор: aerolog
|36
|12774
|
|
|
Насильное впихивание карты мир · автор: razumow
|17
|13913
|
|
|
Обсуждаем дебетовые карты платежной системы "МИР" · автор: ESYS
|194
|81691
|
|
|
Карта Мир не для всех (Отказ оплаты на официальном сайте · автор: Сергей_16
|92
|20596
|
|
|
похороны национальной платежной системы · автор: Ascor
|27
|12898
|
|
|
автор: albaev1
|288
|70316
|
|
|
автор: Ольга Демко
|6
|5193
|
|
|
автор: animegravitation
|18
|7303
|
|
|
Втб24 выдал основную карту мастеркард и дополнительно МИР · автор: Sergq2016
|43
|19132
|
|
|
автор: LesK
|13
|4997
|
|
|7
|17672
|
|
|
Что влияет на сроки зачисления переводов · автор: testorfull
|6
|7005
|
|
|
автор: Vano1978
|27
|14968
|
|
|
Поговорим за МИР? (Отзывы, жалобы комментарии · автор: taury
|66
|21465
|