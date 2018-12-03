Клиенты & Сотрудники

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Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
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На любой вопрос найдет ответ · автор: Krasnovak
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автор: xxxRocky
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Ну что можно сказать про .... · автор: 19561i
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При закрытии вклада, сотрудница спросила у меня, куда я собираюсь потратить деньги. · автор: Funnygirl
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Благодарна молодому сотруднику. · автор: Kcaha
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автор: pdterekhov
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Слова благодарности · автор: Albina19
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Прямое нарушение банка траст · автор: ООО ЛАГ
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автор: SamsonSogoyan
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Партнерство без купюр, звездочек и обид. Кто лучше Тинькофф Банк или Сбербанк - каждый решает для себя · автор: Дим-Димыч
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Помогает ли электронная очередь? (Обсуждение особенностей работы электронной очереди в банках · автор: d_argunov
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Благодарность за мастерство! · автор: 89026910469
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конфликт клиента с сотрудником сбербанка · автор: tania2015
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Арест счетов и последующие снятие ареста банком. · автор: Kirill Antonenko
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Не ходите работать в геобанк · автор: Valentina3-3
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автор: Nadyushka19
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Компетентность сотрудников · автор: 2000лиза
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ВТБ24 Банк Москвы · автор: wmirk
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В банке подтвердили что оператор набрал не ту цифру.И обвинили меня мол должен был проверить. · автор: Вячеслав Олегович
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Внимательное отношение к клиенту · автор: moka1957
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Благодарность · автор: asdhg987ygv
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