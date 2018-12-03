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Клиенты & Сотрудники

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Важно, Закрыто Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
0 503
03.12.2018 18:11 SapphireDreams
Благодарность сотруднику Сбербанка (1234)
На любой вопрос найдет ответ · автор: Krasnovak
99 74749
13.02.2019 20:47 89279006360
Благодарность сотруднику банка ВТБ
автор: xxxRocky
3 4097
10.02.2019 19:43 emelyanovich
Не компетенция
Ну что можно сказать про .... · автор: 19561i
3 1964
02.02.2019 16:40 Stas-Markov
Шок от вопроса сотрудницы банка (12)
При закрытии вклада, сотрудница спросила у меня, куда я собираюсь потратить деньги. · автор: Funnygirl
42 20183
02.02.2019 16:38 Stas-Markov
Спасибо сотруднику Сбербанка
Благодарна молодому сотруднику. · автор: Kcaha
2 607
02.02.2019 16:36 Stas-Markov
Благодарность сотруднику ВТБ д.о. Покровка
автор: pdterekhov
1 722
31.01.2019 09:12 lexincorp
Благодарность сотруднику Тинькофф Банка
Слова благодарности  · автор: Albina19
5 6577
30.01.2019 10:06 Тинькофф Банк
Не выплата за пятый месяц пособия по ликвидации банка траст
Прямое нарушение банка траст · автор: ООО ЛАГ
2 544
29.01.2019 14:10 Мимохожий
Суперпривилегированные клиенты сбербанка
автор: SamsonSogoyan
12 6777
10.01.2019 11:06 Broker82
Полностью субъективное сравнение партнерской программы Сбербанка и Банка Тинькова Олега Юрьевича
Партнерство без купюр, звездочек и обид. Кто лучше Тинькофф Банк или Сбербанк - каждый решает для себя · автор: Дим-Димыч
0 1174
27.12.2018 21:34 Дим-Димыч
Помогает ли электронная очередь? (123 ... 9)
Обсуждение особенностей работы электронной очереди в банках · автор: d_argunov
219 65896
18.11.2018 20:59 avmaksimov
Спасибо, девчонки!
Благодарность за мастерство! · автор: 89026910469
3 1495
16.11.2018 14:14 grisha33
"Больные" клиенты Сбербанка (123)
конфликт клиента с сотрудником сбербанка · автор: tania2015
70 53057
09.11.2018 22:24 Kumiko
Некомпетентность сотрудников и заблокированные счета
Арест счетов и последующие снятие ареста банком. · автор: Kirill Antonenko
4 2049
05.11.2018 16:52 mahasvin
Кто такой "Сотрудник ДО"?
автор: asen
21 17954
30.10.2018 14:37 Cheburgg
Бывший сотрудник Геобанка
Не ходите работать в геобанк · автор: Valentina3-3
3 2309
27.10.2018 22:39 @mike
Сотрудник банка помог быстрее,чем полиция.
автор: Nadyushka19
5 3110
22.10.2018 16:29 geokis
Работа сотрудников
Компетентность сотрудников · автор: 2000лиза
0 1826
16.10.2018 22:01 2000лиза
Банк ошибочно начислили платеж
автор: Sagittel
2 1309
29.09.2018 13:00 lostintime
Был VIP, стал террористом за 5 минут (12)
ВТБ24 Банк Москвы  · автор: wmirk
34 19287
26.09.2018 14:19 big_eddie
Ошибка оператора в Сбербанке
В банке подтвердили что оператор набрал не ту цифру.И обвинили меня мол должен был проверить. · автор: Вячеслав Олегович
14 10413
17.09.2018 16:05 Denis K
Альфа-банк, благодарность сотруднику
Внимательное отношение к клиенту · автор: moka1957
1 3107
17.09.2018 15:35 Denis K
Сотрудница банка посоветовала не открывать дебетовый счет в их банке (Альфа Банк)
автор: Тимур17
24 7345
17.09.2018 15:31 Denis K
Благодарность сотруднику Совкомбанк
Благодарность · автор: asdhg987ygv
0 2973
07.09.2018 19:32 asdhg987ygv
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