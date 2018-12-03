Клиенты & Сотрудники

Важно , Закрыто : Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams 0 503 SapphireDreams

Благодарность сотруднику Сбербанка 1 , 2 , 3 , 4 ) На любой вопрос найдет ответ · автор: Krasnovak 99 74749 89279006360

Благодарность сотруднику банка ВТБ автор: xxxRocky 3 4097 emelyanovich

Не компетенция Ну что можно сказать про .... · автор: 19561i 3 1964 Stas-Markov

Шок от вопроса сотрудницы банка 1 , 2 ) При закрытии вклада, сотрудница спросила у меня, куда я собираюсь потратить деньги. · автор: Funnygirl 42 20183 Stas-Markov

Спасибо сотруднику Сбербанка Благодарна молодому сотруднику. · автор: Kcaha 2 607 Stas-Markov

Благодарность сотруднику ВТБ д.о. Покровка автор: pdterekhov 1 722 lexincorp

Благодарность сотруднику Тинькофф Банка Слова благодарности · автор: Albina19 5 6577 Тинькофф Банк

Не выплата за пятый месяц пособия по ликвидации банка траст Прямое нарушение банка траст · автор: ООО ЛАГ 2 544 Мимохожий

Суперпривилегированные клиенты сбербанка автор: SamsonSogoyan 12 6777 Broker82

Полностью субъективное сравнение партнерской программы Сбербанка и Банка Тинькова Олега Юрьевича Партнерство без купюр, звездочек и обид. Кто лучше Тинькофф Банк или Сбербанк - каждый решает для себя · автор: Дим-Димыч 0 1174 Дим-Димыч

Спасибо, девчонки! Благодарность за мастерство! · автор: 89026910469 3 1495 grisha33

"Больные" клиенты Сбербанка 1 , 2 , 3 ) конфликт клиента с сотрудником сбербанка · автор: tania2015 70 53057 Kumiko

Некомпетентность сотрудников и заблокированные счета Арест счетов и последующие снятие ареста банком. · автор: Kirill Antonenko 4 2049 mahasvin

Кто такой "Сотрудник ДО"? автор: asen 21 17954 Cheburgg

Бывший сотрудник Геобанка Не ходите работать в геобанк · автор: Valentina3-3 3 2309 @mike

Сотрудник банка помог быстрее,чем полиция. автор: Nadyushka19 5 3110 geokis

Работа сотрудников Компетентность сотрудников · автор: 2000лиза 0 1826 2000лиза

Банк ошибочно начислили платеж автор: Sagittel 2 1309 lostintime

Ошибка оператора в Сбербанке В банке подтвердили что оператор набрал не ту цифру.И обвинили меня мол должен был проверить. · автор: Вячеслав Олегович 14 10413 Denis K

Альфа-банк, благодарность сотруднику Внимательное отношение к клиенту · автор: moka1957 1 3107 Denis K

Сотрудница банка посоветовала не открывать дебетовый счет в их банке (Альфа Банк) автор: Тимур17 24 7345 Denis K