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Важно, Закрыто: Правила форума «Горячие вакансии банков» - новая редакцияобязательно загляните сюда · автор: 28_888
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Открыта позиция Специалиста по нагрузочному тестированию в банк топ-5 · автор: astra2005
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Открыта позиция Функциональный тестировщик · автор: astra2005
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Открыта вакансия руководителя со знанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий МСБ. Города развития: Самара, Ульяновск, Казань, Белгород, Липецк, Пенза, Пермь, Новосибирск, Саранск. · автор: peers_money
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Открыта позиция Системный Аналитик в банковской организации · автор: annabellintegrator
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Открыта позиция Бизнес-аналитик в банковской организации · автор: annabellintegrator
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Построение предиктивной модели · автор: Nataly Slobozhan
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Вакансия ведущего российского поставщика программного обеспечения и профессиональных услуг в области информационных технологий для банковских структур. · автор: hririna
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Cоздание и доработка прорывного AutoML фреймворка для создания нейронных сетей · автор: Nataly Slobozhan
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разработка прорывного фреймворка для создания нейронных сетей · автор: Nataly Slobozhan
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Аналитик на проекте по разработке и доработке функционала системы ДБОБанковский системный (м.Кутузовская)Банковский системный (м.Кутузовская) · автор: Nataly Slobozhan
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участие в анализе разрабатываемой общей CRM системы · автор: Nataly Slobozhan
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тестирование системы международной отчётности · автор: Nataly Slobozhan
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проведение тестирования системы МСФО крупного банка · автор: Nataly Slobozhan
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Разработчик .Net на проект по созданию системы ДБО · автор: Nataly Slobozhan
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BackEnd разработка онлайн банковской платформы для ЮЛ · автор: Nataly Slobozhan
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FrontEnd разработка онлайн банковской платформы для ЮЛ · автор: Nataly Slobozhan
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автор: Alexandr Bogdanov
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автор: AnnaMaximovaHR
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В компании Бэлл Интегратор открыта вакансия Системный Аналитик! · автор: annabellintegrator
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Москва · автор: a.agoeva
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г. Москва · автор: zaklukova
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Международная IT компания Bell Integrator ищет себе в команду Juniper SDN engineer. · автор: annabellintegrator
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Международная IT компания Bell Integrator ищет себе в команду Juniper Network engineer · автор: annabellintegrator
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Мск до 200тр Gross · автор: Svet2010
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