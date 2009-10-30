Вход
Форум

Горячие вакансии банков

Поиск по форуму
Темы
 Ответы Просмотры Обновление
Важно, Закрыто Правила форума «Горячие вакансии банков» - новая редакция
обязательно загляните сюда · автор: 28_888
0 47371
30.10.2009 14:13 28_888
Специалист по нагрузочному тестированию
Открыта позиция Специалиста по нагрузочному тестированию в банк топ-5 · автор: astra2005
0 2408
05.02.2019 10:58 astra2005
Функциональный тестировщик
Открыта позиция Функциональный тестировщик · автор: astra2005
0 232
05.02.2019 10:49 astra2005
Руководитель кредитного отдела (МСБ)
Открыта вакансия руководителя со знанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий МСБ. Города развития: Самара, Ульяновск, Казань, Белгород, Липецк, Пенза, Пермь, Новосибирск, Саранск. · автор: peers_money
0 1317
31.01.2019 14:06 peers_money
Системный Аналитик
Открыта позиция Системный Аналитик в банковской организации · автор: annabellintegrator
0 557
30.01.2019 14:15 annabellintegrator
Бизнес-аналитик
Открыта позиция Бизнес-аналитик в банковской организации · автор: annabellintegrator
0 261
30.01.2019 14:14 annabellintegrator
Data Scientist
Построение предиктивной модели · автор: Nataly Slobozhan
0 3420
18.01.2019 11:37 Nataly Slobozhan
Консультант по внедрению Kondor+
Вакансия ведущего российского поставщика программного обеспечения и профессиональных услуг в области информационных технологий для банковских структур. · автор: hririna
0 14363
21.11.2018 18:10 hririna
Data Scientist
Cоздание и доработка прорывного AutoML фреймворка для создания нейронных сетей · автор: Nataly Slobozhan
5 1883
19.11.2018 11:16 Nataly Slobozhan
С++
разработка прорывного фреймворка для создания нейронных сетей · автор: Nataly Slobozhan
3 1071
19.11.2018 11:14 Nataly Slobozhan
Аналитик на проекте по разработке и доработке функционала системы ДБОБанковский системный (м.Кутузовская)
Банковский системный (м.Кутузовская) · автор: Nataly Slobozhan
0 939
14.11.2018 15:53 Nataly Slobozhan
Системный аналитик (Москва, м Арбатская)
участие в анализе разрабатываемой общей CRM системы  · автор: Nataly Slobozhan
0 510
14.11.2018 15:46 Nataly Slobozhan
Специалист по функциональному тестированию
тестирование системы международной отчётности · автор: Nataly Slobozhan
0 481
14.11.2018 15:34 Nataly Slobozhan
Ведущий тестировщик
проведение тестирования системы МСФО крупного банка · автор: Nataly Slobozhan
0 413
14.11.2018 15:22 Nataly Slobozhan
BackEnd разработчик
Разработчик .Net на проект по созданию системы ДБО · автор: Nataly Slobozhan
0 361
14.11.2018 15:12 Nataly Slobozhan
Java-разработчик
BackEnd разработка онлайн банковской платформы для ЮЛ · автор: Nataly Slobozhan
0 374
14.11.2018 14:53 Nataly Slobozhan
Разработчик FrontEnd React
FrontEnd разработка онлайн банковской платформы для ЮЛ · автор: Nataly Slobozhan
0 346
14.11.2018 14:51 Nataly Slobozhan
Технический писатель
автор: Alexandr Bogdanov
0 2839
02.11.2018 12:53 Alexandr Bogdanov
Junior JS
автор: AnnaMaximovaHR
3 3397
27.10.2018 12:19 allsergo
Горящая вакансия! Системный аналитик.
В компании Бэлл Интегратор открыта вакансия Системный Аналитик! · автор: annabellintegrator
1 19818
27.10.2018 12:17 allsergo
Специалист сопровождения банковских систем
Москва · автор: a.agoeva
0 3439
24.07.2018 18:16 BarsockOFF
Ведущий специалист Управления по работе с проблемными активами
г. Москва · автор: zaklukova
0 13825
05.06.2018 16:28 zaklukova
Juniper SDN engineer
Международная IT компания Bell Integrator ищет себе в команду Juniper SDN engineer. · автор: annabellintegrator
0 6199
07.05.2018 13:54 annabellintegrator
Juniper Network engineer
Международная IT компания Bell Integrator ищет себе в команду Juniper Network engineer · автор: annabellintegrator
0 568
07.05.2018 13:52 annabellintegrator
Fraud Systems Business Analyst
Мск до 200тр Gross · автор: Svet2010
0 2814
23.04.2018 15:45 Svet2010
За последние 10 минут на форуме (гостей: 6, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Форумы » Работа » Горячие вакансии банков