Важно , Закрыто : Правила форума «Горячие вакансии банков» - новая редакция обязательно загляните сюда · автор: 28_888 0 47371 28_888

Специалист по нагрузочному тестированию Открыта позиция Специалиста по нагрузочному тестированию в банк топ-5 · автор: astra2005 0 2408 astra2005

Функциональный тестировщик Открыта позиция Функциональный тестировщик · автор: astra2005 0 232 astra2005

Руководитель кредитного отдела (МСБ) Открыта вакансия руководителя со знанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий МСБ. Города развития: Самара, Ульяновск, Казань, Белгород, Липецк, Пенза, Пермь, Новосибирск, Саранск. · автор: peers_money 0 1317 peers_money

Системный Аналитик Открыта позиция Системный Аналитик в банковской организации · автор: annabellintegrator 0 557 annabellintegrator

Бизнес-аналитик Открыта позиция Бизнес-аналитик в банковской организации · автор: annabellintegrator 0 261 annabellintegrator

Data Scientist Построение предиктивной модели · автор: Nataly Slobozhan 0 3420 Nataly Slobozhan

Консультант по внедрению Kondor+ Вакансия ведущего российского поставщика программного обеспечения и профессиональных услуг в области информационных технологий для банковских структур. · автор: hririna 0 14363 hririna

Data Scientist Cоздание и доработка прорывного AutoML фреймворка для создания нейронных сетей · автор: Nataly Slobozhan 5 1883 Nataly Slobozhan

С++ разработка прорывного фреймворка для создания нейронных сетей · автор: Nataly Slobozhan 3 1071 Nataly Slobozhan

Аналитик на проекте по разработке и доработке функционала системы ДБОБанковский системный (м.Кутузовская) Банковский системный (м.Кутузовская) · автор: Nataly Slobozhan 0 939 Nataly Slobozhan

Системный аналитик (Москва, м Арбатская) участие в анализе разрабатываемой общей CRM системы · автор: Nataly Slobozhan 0 510 Nataly Slobozhan

Специалист по функциональному тестированию тестирование системы международной отчётности · автор: Nataly Slobozhan 0 481 Nataly Slobozhan

Ведущий тестировщик проведение тестирования системы МСФО крупного банка · автор: Nataly Slobozhan 0 413 Nataly Slobozhan

BackEnd разработчик Разработчик .Net на проект по созданию системы ДБО · автор: Nataly Slobozhan 0 361 Nataly Slobozhan

Java-разработчик BackEnd разработка онлайн банковской платформы для ЮЛ · автор: Nataly Slobozhan 0 374 Nataly Slobozhan

Разработчик FrontEnd React FrontEnd разработка онлайн банковской платформы для ЮЛ · автор: Nataly Slobozhan 0 346 Nataly Slobozhan

Технический писатель автор: Alexandr Bogdanov 0 2839 Alexandr Bogdanov

Junior JS автор: AnnaMaximovaHR 3 3397 allsergo

Горящая вакансия! Системный аналитик. В компании Бэлл Интегратор открыта вакансия Системный Аналитик! · автор: annabellintegrator 1 19818 allsergo

Специалист сопровождения банковских систем Москва · автор: a.agoeva 0 3439 BarsockOFF

Ведущий специалист Управления по работе с проблемными активами г. Москва · автор: zaklukova 0 13825 zaklukova

Juniper SDN engineer Международная IT компания Bell Integrator ищет себе в команду Juniper SDN engineer. · автор: annabellintegrator 0 6199 annabellintegrator

Juniper Network engineer Международная IT компания Bell Integrator ищет себе в команду Juniper Network engineer · автор: annabellintegrator 0 568 annabellintegrator