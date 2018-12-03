Информационные технологии

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Важно, Закрыто Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
0 2547
03.12.2018 18:47 SapphireDreams
Квалифицированная цифровая подпись (ЭЦП) для физлица 2018 (12)
автор: ict
26 20580
06.02.2019 15:51 animegravitation
API мониторинга данных ЕГРЮЛ
автор: Jenya1980
11 10487
23.01.2019 12:01 AndrewTishkin
Интернет-эквайринг: нельзя две оплаты по одному заказу
автор: Igor Tarasov
12 4910
14.01.2019 18:57 i*******@itsoft.ru
Анализ уязвимостей по ОУД4
Какие организации знаете, видели профиль защиты? · автор: sguubizi
0 7209
11.12.2018 14:37 sguubizi
Антивирусы (123 ... 8)
кто чем пользуется? · автор: 28_888
195 79914
02.12.2018 11:03 anatolius
Безопасность каналов связи при работе с банком (12345)
безопасность и надежность дистанционного управления счетами · автор: Fita55
106 34184
29.11.2018 21:19 Fita55
Предавторизация суммы
Предавторизация суммы при оплате на сайте · автор: metufona
7 4850
19.11.2018 21:37 NemoZetByt
Справочник БИК онлайн
автор: Simbiat
22 15545
12.11.2018 13:18 Иван Воронин
Подскажите БКИ c Api
нужен сервис бки c api · автор: seo17088
3 16543
23.09.2018 15:51 a*******@mail.ru
ЭЦП для физ. лица? (1234)
Кто работал с гос. услугами? · автор: SofyaV
84 72577
24.08.2018 10:36 Dolphina
Запрос PIN кода при CNP
Запрос PIN кода при CNP  · автор: Sabina Sabina
0 3136
03.08.2018 21:18 Sabina Sabina
ПО для микрофинансов для иностранных рынков
автор: dimaVBA
0 868
26.07.2018 13:50 dimaVBA
В Модульбанке DirectBank у всех отвалился?
автор: Igor Tarasov
1 5825
02.07.2018 13:04 Модульбанк
Продвижение сайта. сколько? (12)
Поделитесь опытом · автор: Просто Ната
39 8622
24.06.2018 10:10 udimov
GPS координаты магазинов
автор: Jenya1980
7 11970
18.06.2018 15:20 MonteCristoff
Курсы валют в банках
автор: m-sol
3 2220
18.06.2018 10:17 _ПФ_
Существует ли зарплатный проект с API?
зарплатный проект API · автор: Igor Tarasov
10 4364
13.06.2018 16:14 udimov
Мобильные приложения от банка для малого/среднего бизнеса?
автор: Своёприложение
0 4801
28.05.2018 19:33 Своёприложение
Программа для быстрой обработки компаний в СПАРК и недвижимости в РОСРЕЕСТРе
Разработана прогоамма, которая позволяет осуществлять автоматический вход в личный кабинет и сбор информации по списку контрагентов по ИНН, по объектам недвижимости - по кадастровым номерам · автор: Amega97
0 1980
23.05.2018 08:58 Amega97
Подмена "получателя" в выписке
Пытаюсь разобраться, легальна ли подмена получателя платежа в банковской выписке? · автор: Genix
3 4349
13.02.2018 16:23 Supric
Конвертация валюты клиентов в режиме реального времени на бирже
автор: igornnn
11 11185
29.01.2018 13:27 MailW
Бизнес-процессы в кредитной организации.
Поиск программного грааля · автор: Пилот в каске
0 6137
04.01.2018 23:19 Пилот в каске
Выписки автоматически выгружать
автор: Igor Tarasov
6 4451
06.12.2017 12:38 animegravitation
Программы учета финансов (12)
выбор · автор: s.gusev83
32 27225
06.12.2017 12:36 animegravitation
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