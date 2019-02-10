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Форумы сообществ «Друзья банков»

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 Ответы Просмотры Обновление
Скорость службы поддержки
автор: selkinvitaly
1 946
10.02.2019 15:49 Тинькофф Банк
Довольна банком Хоум Кредит
хорошее качество обслуживание сотрудников банка,хорошие условия сотрудничества банка · автор: Елизавета98
1 9333
09.01.2019 15:36 Анна Миронова
Бонусная программа «Коллекция»
автор: ВТБ24
14 22165
31.12.2018 19:52 Strannyk
Спасибо за обслуживание
Очень помогли · автор: crazyyork
0 3710
17.12.2018 19:01 crazyyork
Хромает тех обслуживание
автор: servis_i_pechat
0 1781
12.12.2018 07:39 servis_i_pechat
А нормальные банки в России есть? (12)
автор: baldman
44 51923
10.12.2018 23:53 Milanix
Менеджеры
обслуживание · автор: gretta055
2 2610
30.11.2018 07:31 kharlampev70
SWIFT-перевод. Как узнать полную комиссию при отправке?
автор: Eugenvariation
1 1348
27.11.2018 12:55 Тинькофф Банк
Исполнение исполнительного листа
! · автор: __Иван Иванов __
0 698
15.11.2018 16:58 __Иван Иванов __
Исполнительное производство в банке
судебные процессы в Бин Банке  · автор: kalinkina_ik
0 5874
22.10.2018 15:46 kalinkina_ik
Странная кредитная политика ВТБ
автор: repei
0 6158
01.10.2018 19:22 repei
А какой банк при перечислении средств должен оповещать о комиссии?
автор: 7909
0 1514
28.09.2018 22:39 7909
Проблемы с картой халва
я крайне расстроена изменениями условий по карте · автор: ValentinaM
1 4795
18.09.2018 16:51 Роман Мазетов
Пакет «Привилегия». Ваши вопросы специалистам банка об индивидуальном обслуживании. (1234)
автор: ВТБ24
83 39607
14.09.2018 15:47 OlgaS9000
Проблемы с онлайн платежами при пропадании связи в момент, сразу после подтверждения платежа СМС-кой
В данном случае платёж может не отображается в личном кабинете сбербанка онлайн, оплаченный заказ может криво отображаться или не отображается совсем в онлайн магазине, не начисляются бонусы сбербанка. · автор: Сергей Килин
1 1630
10.09.2018 12:05 Сергей Килин
Теперь можно заказать карту с индивидуальным дизайном (12)
автор: Сбербанк России
35 39584
28.08.2018 14:48 Divergent99
Вопросы-пожелания (12)
автор: UnAr
36 6908
23.08.2018 08:52 boro24
Подводные камни при использовании кредитной карты Сбербанка РФ
автор: areva73
13 82457
20.08.2018 18:13 d*******@gmail.com
Работа банкоматов в отделениях
Вечная проблема: работает один банкомат из нескольких · автор: chugun87
0 458
20.08.2018 16:53 chugun87
Получение карты Польза
автор: ddimmassikk
3 7065
06.08.2018 11:56 Анна Миронова
Кредитные карты (123 ... 35)
Раздел для обсуждения кредитных карт (за исключением кобрэндовых проектов Банка) · автор: Тинькофф_Кредитные Системы
871 86079
06.08.2018 11:45 OVD74
ТИНЬКОФФ ДРАЙВ
ТИНЬКОФФ ДРАЙВ И 10 % НА АЗС · автор: vanich030
4 4607
27.07.2018 12:14 probkovorot
Кредит наличными
Благодарность финансовому консультанту  · автор: NORVEGIY
0 2154
12.07.2018 01:36 NORVEGIY
Чарджбэк или Chargeback
Процедура оспаривания транзакции · автор: anton2309
2 13091
05.07.2018 16:15 sotl92
Кредит наличными
автор: ВТБ24
3 6218
25.06.2018 12:43 53978642
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