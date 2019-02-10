Форумы сообществ «Друзья банков»

Сбербанк России | Проблемы с онлайн платежами при пропадании связи в момент, сразу после подтверждения платежа СМС-кой В данном случае платёж может не отображается в личном кабинете сбербанка онлайн, оплаченный заказ может криво отображаться или не отображается совсем в онлайн магазине, не начисляются бонусы сбербанка. · автор: Сергей Килин

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