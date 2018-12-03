Свободное обсуждение

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Важно, Закрыто Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
0 1050
03.12.2018 19:02 SapphireDreams
Важно, Закрыто Правила раздела
Прежде чем написать в раздел - ознакомьтесь · автор: Shihana
0 39790
12.10.2015 12:12 Shihana
Отменят ли банки Кешбек если ставки эквайринга принудительно понизят (1234)
Отменят ли банки Кешбек если ставки эквайринга принудительно понизят · автор: animegravitation
84 3384
14.02.2019 01:37 animegravitation
Финансы: новости, аналитика, выводы (123 ... 281)
Обсуждение актуальных финансовых новостей · автор: Alex_Perm
7016 1390769
14.02.2019 00:38 selena1004
Что день грядущий нам готовит? (123 ... 140)
обсуждаем сценарии и прогнозы  · автор: дай
3481 1179232
14.02.2019 00:08 Comanch
Долгосрочное инвестирование 10+ лет (123 ... 11)
Инвестирование и накопление на горизонте от 10 лет  · автор: grfand
257 36677
13.02.2019 14:18 kioratsu
Местожительство пенсионера (123 ... 7)
Где лучше жить пенсионеру? · автор: Подпольный миллионер
154 47665
11.02.2019 12:38 che_N13
На госуслугах судебная задолженность о которой я узнаю впервые (12)
автор: garald50
41 2259
11.02.2019 09:48 sergeiw
Оплата образования с кешбеком и минимальной комиссией (детские сады, школы, вузы, кружки и т.п.) (123)
Тема для обсуждения вариантов оплаты образования с минимальной комиссией · автор: white_pail
60 12791
08.02.2019 20:51 Mihalyich
Что потребуется для выпуска своих виртуальных дебетовых карт или кредитных (VDC/VCC)
автор: Alexbalmont
2 291
08.02.2019 20:23 tempur
ОСАГО, где выгодные базовые тарифы? (123 ... 16)
автор: tot_sergey
381 202929
06.02.2019 16:22 Alexey_2019
Что может сказать обо мне СНИЛС?
Что может дать информация со СНИЛС, чего нельзя узнать без него? · автор: 0птимист
11 1711
06.02.2019 13:02 Andryw
Универсальная электронная карта (123 ... 8)
Документ+платёжное средство в одном · автор: Моисей Абрамович
178 26892
06.02.2019 00:04 Pach
Техосмотр онлайн (12)
Для покупки ОСАГО · автор: S.V.E
42 17223
05.02.2019 18:19 v123o123n123
Открытие счета для неризедента России
Посоветуйте банк для открытия счета неризеденту. · автор: Garik Garik
3 1357
02.02.2019 19:38 Grifin
Прием платежей на сайте
автор: Jenya1980
5 878
02.02.2019 11:02 Struzhkin
Металлические кредитные карты
автор: Oleg5673
9 7321
02.02.2019 03:28 BitCain
Есть ли жизнь без кэшбека ? (1234)
Страсти ни о чем ... · автор: sergg65
94 13648
01.02.2019 18:46 sergg65
Когда хорошо и когда плохо занимать деньги (12)
пытаюсь выстроить целостную систему взглядов на этот вопрос · автор: desinflator
30 3611
31.01.2019 14:04 v*******@mail.ru
Что такое "акция"?
автор: Aлександp
2 373
31.01.2019 14:00 lexincorp
*Ароматные* деньги
Пахнущие купюры · автор: romanea
5 1962
31.01.2019 13:58 v*******@mail.ru
Наши персональные данные кто-то сливает? (12)
автор: YaroslavSP
32 5116
31.01.2019 13:56 v*******@mail.ru
Зачем нужны дополнительные карты (12)
к основной карте · автор: Divergent99
36 3960
31.01.2019 13:25 v*******@mail.ru
Российский банк для офшорных операций
Помогите подобрать банк · автор: Dmdmdm123
2 574
31.01.2019 12:06 Dmdmdm123
Книги,фильмы,материалы о финансах и инвестициях (12)
Книги,фильмы,материалы о финансах и инвестициях · автор: tx87
25 5037
25.01.2019 14:46 ТочкаЗрения
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