Свободное обсуждение

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Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
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Важно, Закрыто: Правила разделаПрежде чем написать в раздел - ознакомьтесь · автор: Shihana
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Отменят ли банки Кешбек если ставки эквайринга принудительно понизят · автор: animegravitation
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Финансы: новости, аналитика, выводы (Обсуждение актуальных финансовых новостей · автор: Alex_Perm
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Что день грядущий нам готовит? (обсуждаем сценарии и прогнозы · автор: дай
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Долгосрочное инвестирование 10+ лет (Инвестирование и накопление на горизонте от 10 лет · автор: grfand
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Местожительство пенсионера (Где лучше жить пенсионеру? · автор: Подпольный миллионер
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автор: garald50
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Оплата образования с кешбеком и минимальной комиссией (детские сады, школы, вузы, кружки и т.п.) (Тема для обсуждения вариантов оплаты образования с минимальной комиссией · автор: white_pail
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ОСАГО, где выгодные базовые тарифы? (автор: tot_sergey
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Что может дать информация со СНИЛС, чего нельзя узнать без него? · автор: 0птимист
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Универсальная электронная карта (Документ+платёжное средство в одном · автор: Моисей Абрамович
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Техосмотр онлайн (Для покупки ОСАГО · автор: S.V.E
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Посоветуйте банк для открытия счета неризеденту. · автор: Garik Garik
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Есть ли жизнь без кэшбека ? (Страсти ни о чем ... · автор: sergg65
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пытаюсь выстроить целостную систему взглядов на этот вопрос · автор: desinflator
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автор: Aлександp
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Пахнущие купюры · автор: romanea
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автор: YaroslavSP
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к основной карте · автор: Divergent99
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Помогите подобрать банк · автор: Dmdmdm123
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Книги,фильмы,материалы о финансах и инвестициях · автор: tx87
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