На рассмотрении

Смотрю на ИБ для юриков и не перестаю завидовать возможности конвертации валюты online по курсу биржи + комиссия по тарифам. Например, для маленьких сумм (у физиков нет миллионов) она равна 0.325% от курса биржи, то есть примерно 10 копеек по доллару и 12 - по евро. Почему этого нет ...