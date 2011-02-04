У Банка24.ру появилась возможность заказать справку из БКИ через интернет-банк. У Авангарда нет планов ввести такой функционал?
Предоставить клиентам возможность заранее выбирать дату, когда осуществить нужный платеж. Ну и, разумеется, регулярные платежи.
Достаточно давно и достаточно безуспешно, и не только мной, предлагалось усовершенствовать интернет депозиты в плане гибкости срока действия. Сроки можно варьировать в определённых пределах: 10 - 19 дней; 20 - 30 дней; 31 - 90 дней; 91 - 180 дней; и так далее. В чём выгода клиентам - например, при...
Смотрю на ИБ для юриков и не перестаю завидовать возможности конвертации валюты online по курсу биржи + комиссия по тарифам. Например, для маленьких сумм (у физиков нет миллионов) она равна 0.325% от курса биржи, то есть примерно 10 копеек по доллару и 12 - по евро. Почему этого нет ...
Уважаемые клиенты! Банк начинает закрытое тестирование мобильного приложения для корпоративных клиентов на платформах IOS и Android среди «Друзей банка» и участников...0 комментариев 821 просмотр
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