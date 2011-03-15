Банк «АВАНГАРД» усовершенствовал систему SMS-информирования об операциях по счетам клиентов

Банк «АВАНГАРД» усовершенствовал систему SMS-информирования об операциях по счетам клиентов, дополнив ее новыми возможностями, сделав более функциональной и информативной.



Теперь SMS-информирование осуществляется не только по картсчетам, но и по текущим счетам Интернет. Все SMS разделены на два пакета: базовый и дополнительный. Базовый пакет содержит минимальный набор сообщений для информирования и обеспечения безопасности, при этом он существенно расширен по сравнению с ранее существовавшим. Дополнительный пакет содержит более 20 видов сообщений и включает сервисные функции и детализацию информации.



В «Авангард Интернет-Банке» можно самостоятельно настроить SMS-информирование, подобрав необходимый набор сообщений в соответствии со своими потребностями. Кроме того стала доступна история SMS с их расшифровкой до максимально глубокого уровня детализации (включая платежные документы или авторизационные запросы).



Также в Интернет-Банке размещен словарь SMS, в котором приведена развернутая информация обо всех типах сообщений.



SMS-информирование, включая отправку сообщений новых типов, осуществляется Банком «АВАНГАРД» бесплатно.