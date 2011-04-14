28 апреля в пресс-центре Банки.ру состоится встреча представителей банка «Авангард» и аудитории портала в рамках сообщества «Друзья банка». Основная тема встречи — кредитные карты и услуги на их основе. На вопросы участников ответят заместитель председателя правления Валерий Торхов и начальник управления платежных карт Екатерина Володина.
Кроме того, на мероприятии в доверительной обстановке за чашкой чая можно будет обсудить работу сообщества «Друзья банка» с участием представителей пресс-службы банка.
На встречу приглашаются зарегистрированные посетители Банки.ру, указавшие в профиле принадлежность к «Друзьям» «Авангарда». Предварительная запись участников производится в теме форума: http://www.banki.ru/friends/group/8/forum/93613/
. Там же можно предварительно оставить вопросы для представителей Банка. Количество участников ограничено возможностями пресс-центра Банки.ру. Портал оставляет за собой право пригласить не всех записавшихся.
Место проведения — пресс-центр ИА «Банки.ру», Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3, время — с 19:00 до 21:00, сбор гостей — в 18:30.