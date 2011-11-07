Банк «АВАНГАРД» ввел услугу по переводу средств с карты на карту через Интернет-Банк
С 7 ноября 2011 года пользователям системы "Авангард Интернет-Банк" предоставлена возможность переводить денежные средства между картами Банка "АВАНГАРД", с карт Банка "АВАНГАРД" на карты иных банков и наоборот, а также осуществлять переводы между картами, выпущенными иными российскими банками. В случае если в операции участвует карта Банка "АВАНГАРД", перевод может быть осуществлен между картами разных платежных систем.
Переводы с карты на карту, в отличие от перечислений с одного банковского счета на другой, осуществляются мгновенно. При этом доступный баланс по карте стороннего банка, если она участвует в операции, обновляется в режиме он-лайн. Если в переводе участвует карта Банка "АВАНГАРД", то в режиме он-лайн обновляется и остаток средств на картсчете, что позволяет получить переведенные средства в банкомате или ПВН без возникновения овердрафта.
Переводы с карты на карту производятся только в рублях. Если счет карты Банка "АВАНГАРД" открыт в долл. США или евро, то при переводе осуществляется конвертация по курсу Банка.
Комиссия за перевод средств взимается с пользователя, инициирующего операцию, и составляет:
- с карты иного банка на карту Банка "АВАНГАРД" - 0,5% от суммы перевода, но не менее 30 рублей;
- с карты Банка "АВАНГАРД" на карту иного банка - 1% от суммы перевода, но не менее 30 рублей;
- между картами иных банков - 1,5% от суммы перевода, но не менее 60 рублей.
Если перевод осуществляется между картами Банка - комиссия не взимается.
Сделать перевод с кредитной карты Банка "АВАНГАРД" можно полностью или частично за счет средств, предоставленных в кредит.
Безопасность переводов обеспечивается применением технологий Verified by Visa и MasterCard Secure Code.
5 комментариев
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http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=4272&MID=1356850#message1356850
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=4272&MID=1356857#message1356857
Также хотелось бы видеть статистику по результатам этих операций - успех/неудача, если неудача, то почему, где нибуть в выписке или в ином отчете.