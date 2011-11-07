Банк «АВАНГАРД» ввел услугу по переводу средств с карты на карту через Интернет-Банк

С 7 ноября 2011 года пользователям системы "Авангард Интернет-Банк" предоставлена возможность переводить денежные средства между картами Банка "АВАНГАРД", с карт Банка "АВАНГАРД" на карты иных банков и наоборот, а также осуществлять переводы между картами, выпущенными иными российскими банками. В случае если в операции участвует карта Банка "АВАНГАРД", перевод может быть осуществлен между картами разных платежных систем.



Переводы с карты на карту, в отличие от перечислений с одного банковского счета на другой, осуществляются мгновенно. При этом доступный баланс по карте стороннего банка, если она участвует в операции, обновляется в режиме он-лайн. Если в переводе участвует карта Банка "АВАНГАРД", то в режиме он-лайн обновляется и остаток средств на картсчете, что позволяет получить переведенные средства в банкомате или ПВН без возникновения овердрафта.



Переводы с карты на карту производятся только в рублях. Если счет карты Банка "АВАНГАРД" открыт в долл. США или евро, то при переводе осуществляется конвертация по курсу Банка.



Комиссия за перевод средств взимается с пользователя, инициирующего операцию, и составляет:



- с карты иного банка на карту Банка "АВАНГАРД" - 0,5% от суммы перевода, но не менее 30 рублей;

- с карты Банка "АВАНГАРД" на карту иного банка - 1% от суммы перевода, но не менее 30 рублей;

- между картами иных банков - 1,5% от суммы перевода, но не менее 60 рублей.



Если перевод осуществляется между картами Банка - комиссия не взимается.



Сделать перевод с кредитной карты Банка "АВАНГАРД" можно полностью или частично за счет средств, предоставленных в кредит.



Безопасность переводов обеспечивается применением технологий Verified by Visa и MasterCard Secure Code.