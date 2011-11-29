Банк «АВАНГАРД» начал выпуск совместных кредитных карт MasterCard Мегафон

Карты MasterCard МегаФон позволяют своим держателям получать бонусы за оплату любых товаров и услуг, а далее превращать их в минуты разговоров в сети МегаФон Северо-Запад.



Размер бонусов, начисляемых Банком, составляет 1% от сумм покупок. Их выплата осуществляется автоматически, один раз в месяц, путем зачисления суммы на абонентский номер, указанный в заявлении на получение карты. При перевыпуске карты по любым причинам накопленные бонусы сохраняются.



При первичной выдаче карты MasterCard МегаФон держатель получает приветственные минуты: 150 для действующих абонентов сети "МегаФон" и 300 - для новых абонентов.



Держателям карт предоставлена возможность пользоваться всеми преимуществами, которые дают кредитные карты Банка "АВАНГАРД", включая возможность получения бесплатного кредита сроком до 50 дней.



Размер комиссии за годовое обслуживание карт – от 300 руб. При среднемесячном обороте по карте более 10 000 руб. ее обслуживание в очередном году производится бесплатно.



Держатели карт имеют возможность участвовать в программе "МегаФон-Бонус" и подключить услугу "Автопополнение", которая позволяет пополнять любой абонентский счет, используя банковскую карту.



Подать заявление на карту MasterCard МегаФон можно на сайте www.avangard.ru и в офисах Банка "АВАНГАРД" в Санкт-Петербурге, Калининграде, Архангельске, Северодвинске, Твери, Иваново, Ярославле.