Банк «АВАНГАРД» вводит новые правила предоставления льгот для держателей банковских карт

С 1 июня 2012 года Банк «АВАНГАРД» вводит новые правила предоставления льгот по комиссии за годовое обслуживание банковских карт.



Комиссия за годовое обслуживание не будет взиматься при выпуске к существующему счету новой карты MasterCard или Visa на весь срок действия или, начиная с очередного года до конца срока действия, если среднемесячный оборот по картсчету за предыдущие 12 месяцев превысил: для карт Stаndаrd/Сlаssiс - 7000 рублей, Gold - 20 000 рублей, Platinum - 30 000 рублей.



Не будет взиматься плата за один год, первый или очередной, при выполнении условия по среднемесячному обороту: для карт Метро - 10 000 рублей, для карт World – 40 000 рублей.



Льгота по годовому обслуживанию будет предоставляться по картсчету для одной основной карты каждой категории и одной дополнительной карты категорий Stаndаrd/Сlаssiс, Gold, Platinum.



Льгота не будет предоставляться по совместным картам, картам Cash back и Airbonus.



Льгота по выпуску карт MasterCard или Visa категорий Stаndаrd/Сlаssiс и Gold вкладчикам Банка, а также карт MasterCard Stаndаrd в рамках программы «Приведи друзей» будет предоставляться на срок действия карт.



С уважением, Банк "АВАНГАРД"