Банк «АВАНГАРД» начал online продажу железнодорожных билетов

Банк «АВАНГАРД» расширяет спектр услуг для путешественников. Пользователи «Авангард Интернет-Банка» получили возможность приобрести билеты на поезда ОАО «Российские железные дороги» всех направлений в дополнение к услугам по покупке авиабилетов и бронированию отелей.

Оформление покупки электронных ж/д билетов происходит в режиме online. Через простой и удобный интерфейс клиенты могут самостоятельно выбрать маршрут, поезд, тип и номер вагона, место. В процессе поиска есть возможность забронировать несколько вариантов проезда и оплатить один из них с любого текущего или карточного счета в Банке, в т.ч. в кредит. На данную операцию распространяется льготный период кредитования.

Приобрести ж/д билеты можно также и за бонусные мили (ранее милями можно было оплатить только авиабилеты).

За покупку ж/д билетов будут начисляться бонусные мили, как при приобретении авиабилетов и бронировании отелей в Интернет-Банке, а также оплате товаров и услуг картами Airbonus и картами категории Platinum.