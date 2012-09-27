Новые условия программы «Приведи друзей в «АВАНГАРД»

С 27 сентября 2012 года Банк «АВАНГАРД» существенно улучшил условия программы «Приведи друзей в «АВАНГАРД».

Держателям карт всех категорий впервые предоставлена возможность получить бонусные мили в подарок за рекомендацию на получение кредитной карты. Рекомендующим карты Standard (включая МЕТРО), Classic, World, World Airbonus будет предоставляться 3000 миль, карты Gold, Platinum, World Airbonus Premium, Elite, Infinite – 10000 миль.

В настоящее время бонусными милями можно выгодно оплатить авиа- и железнодорожные билеты в системе «Авангард Интернет-Банк». Так, например, стоимость прямого перелета Москва–Берлин–Москва составит от 16600 миль, а поездка на скором поезде «Красная стрела» (купейный вагон) Москва–Санкт-Петербург - от 3800 миль. В будущем перечень услуг, которые можно оплатить бонусными милями, будет расширен.

Как и прежде, рекомендация может быть дана только лицам, которые ранее не имели карт Банка «АВАНГАРД» и не подавали заявлений на их получение. Заявление на карту с указанием фамилии рекомендующего должно быть направлено в Банк через Интернет.

По рекомендации новому клиенту Банка может быть оформлена:

− карта любой категории, в т.ч. по программе «200 дней кредита бесплатно», оплачиваемая по обычному тарифу;

− бесплатная в течение всего срока действия карта категории Standard / Classic.

В случае оформления платной карты бонусные мили становятся доступными рекомендующему сразу после оплаты ее годового обслуживания, бесплатной - после того как сумма покупок и получения наличных в кредит превысит 10 тыс. рублей. Как и прежде, в случае если рекомендующий - держатель карты Standard или Classic, она бесплатно обслуживается Банком до конца срока действия.

Клиентам Банка, не использовавшим бонусные баллы, полученные до обновления условий программы, выплачивается денежная компенсация из расчета 250 рублей за один балл.