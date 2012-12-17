Банк "АВАНГАРД" предоставил клиентам возможность самостоятельной генерации ключей ЭЦП

С 17 декабря 2012 г. Банк "АВАНГАРД" предоставляет возможность самостоятельной генерации ключей ЭЦП.



Для проведения процедуры генерации необходимо в разделе "Настройки" - "ЭЦП" нажать на кнопку "Сгенерировать ключи" и подтвердить операцию одним из предложенных способов (SMS-подтверждение, код доступа или ЭЦП). Далее нужно указать путь к папке, в которую будут сохранены ключи. Ключи могут быть сохранены как на съемном носителе (например, USB Flash-drive), так и на жестком диске.

Для генерации ключей на компьютере должен быть установлен платформозависимый модуль (для Windows, Mac OS или Linux), который нужно один раз скачать со страницы раздела Настройки.

После генерации ключей клиенту необходимо обратиться в любой офис Банка и активировать ЭЦП, получив сертификат.

Самостоятельная генерация ключей ЭЦП доступна как только что заключившим договор на использование Интернет-Банка, так и тем, у кого уже есть ЭЦП.

Перегенерация новых ключей ЭЦП рекомендована в случае компрометации существующих ключей ЭЦП или утраты электронного носителя с ключами ЭЦП.

Генерация ключей в Авангард Интернет- Банке производится бесплатно без ограничений по количеству.



С уважением, ОАО АКБ "Авангард".