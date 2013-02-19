В системе «Авангард Интернет-Банк» появилась возможность online-оформления и контроля статуса заявлений клиентов

Уважаемые клиенты!



Банк "АВАНГАРД", продолжая совершенствование системы "Авангард Интернет-Банк", реализовал возможность online оформления заявлений в Банк. Дополнительно у Вас появилась возможность в Интернет-Банке контролировать статус рассмотрения Ваших заявлений, как оформленных online, так и поданных в офисе.

Сейчас в Авангард Интернет-Банке можно оформить типовое заявление или заявление в свободной форме. Из типовых форм можно оформить заявления на изменение настроек, лимитов, ряда персональных данных, заявления по вопросам блокировки и разблокировки банковских карт. В ближайшем будущем Вам будут доступны более 40 видов типовых заявлений, обеспечивающих 90% обращений в Банк.

Оформить заявление можно в блоке "Заявления", выбрав закладку "Создать заявление". Для удобства выбора, формы заявлений сгруппированы по типам.

При заполнении заявлений в Авангард Интернет-Банке данные о номерах счетов, карт, личные сведения заявителя заполняются автоматически. Оформление заявления в свободной форме дает возможность присоединить файл с текстом или сканом документа. Подача некоторых видов заявлений требует подтверждения одноразовым кодом с карточки доступа или карты с дисплеем.

Каждому оформленному заявлению присваивается индивидуальный номер. Выбрав его в закладке "История заявлений", можно просмотреть поданное заявление, отследить его текущий статус или узнать о принятом Банком решении.

В системе "Авангард Интернет-Банк" доступна информация о статусе заявлений, поданных в офисах Банка с 17 декабря 2012 года.

С уважением, Банк "АВАНГАРД"