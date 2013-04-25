Банк «АВАНГАРД» начал online продажу билетов на "Аэроэкспресс"
Банк Авангард первым из российских банков предложил новую услугу для путешественников: теперь пользователи Авангард Интернет-Банка могут приобретать билеты на поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Москвой и аэропортами Шереметьево, Домодедово и Внуково.
Возможно приобретение билетов по тарифам "Стандарт" и "Бизнес". Билет по тарифу "Стандарт" действителен на все рейсы в выбранную дату поездки, билет по тарифу "Бизнес" действителен только на выбранные при бронировании рейс и место в вагоне бизнес-класса.
Оплатить билеты можно с текущих и карточных счетов, при оплате в кредит операция будет льготной.
Кроме того, оплатить билеты "Аэроэкспресс" можно бонусными милями. Таким образом, для оплаты милями доступны три услуги: авиабилеты, железнодорожные билеты и билеты на "Аэроэкспресс".
Продажа билетов осуществляется по ценам ООО "Аэроэкспресс", без взимания агентских сборов и комиссий.
Для оформления билета необходимо выбрать кнопку "Аэроэкспресс", которая располагается под кнопкой "Ж/д билеты" в правом боковом меню, указать направление и дату поездки.
Бронирование без оплаты билета для тарифа "Стандарт" действительно в течение 4 суток с момента бронирования, для тарифа "Бизнес" - в течение 15 минут.
В рамках одного заказа можно оплатить не более 5 билетов одного тарифа. Операция оплаты подтверждается вводом кода с карточки доступа или SMS-подтверждением.
После оплаты билета в системе будет сформирована маршрутная квитанция со штрих-кодом (QR-код), которую необходимо распечатать и приложить к турникету при посадке на поезд или на выходе с перрона.
При необходимости, в Авангард Интернет-Банке возможно без комиссии вернуть все билеты на "Аэроэкспресс", оплаченные в рамках одного заказа. Для этого необходимо в разделе "Просмотр детальной информации" выбрать действие "Возврат билетов". Средства будут зачислены на счет клиента в режиме онлайн.
Возврат оплаченных билетов будет доступен:
-для тарифа "Бизнес" - не менее чем за 3 часа до отправления рейса, указанного в маршрутной квитанции.
-для тарифа "Стандарт" - до 23:59 дня, предшествующего дню поездки.
По мере технической готовности компании "Аэроэкпресс" в Интернет-Банке будут реализованы продажи билетов на "Аэроэкпресс" в Казани, Сочи и других городах.
2 комментария
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Анонсировал у нас: http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1521419
Только, пока некорректно отражается дата прибытия, если поездка перекрывает календарные сутки (отправление 23:30 30.04.2013, а прибытие - 00:12 30.04.2013).
Надеюсь, билеты на аэроэкспрессы Владивосток-Кневичи, Кневичи-Владивосток тоже скоро будут доступны в ИБ "Авангард".
Планируется ли начисление миль за покупку билетов на аэроэкспрессы через ИБ?