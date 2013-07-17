Тестирование мобильного приложения (для IOS и Android) Банка

Уважаемые клиенты,



рады сообщить вам важную новость: Банк начинает закрытое тестирование мобильного приложения для платформы IOS (под iphone) и Android среди «Друзей банка» и участников форума.



Всем желающим необходимо прислать мне в «личку» свои заявки, указав ФИО, платформу (IOS или Android) и контактный e-mail. Тестирование возможно также и на планшетниках, но необходимо учитывать, что приложение оптимизировано в первую очередь для мобильных устройств.



На указанный e-mail будет направлена инструкция для установки приложения.



Обращаем внимание, что тестирование является закрытым, поэтому полученную инструкцию просим не публиковать.