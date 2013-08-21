Банк Авангард запустил мобильное приложение для iOS

C помощью нового бесплатного мобильного приложения клиенты Банка Авангард – владельцы iPhone и iPad имеют возможность круглосуточно получать актуальную информацию по своим счетам, картам и вкладам, а также проводить наиболее востребованные банковские операции.

Клиентам предоставляются выписки о совершенных операциях с возможностью дополнительной детализации, расшифрованная информация о текущей задолженности, история SMS-информирования и иные сведения.

Приложение позволяет найти и проложить маршрут движения к ближайшему офису или банкомату Банка Авангард. Пользователям доступна информация об адресе, режиме работы и перечне оказываемых в офисах услуг, а по банкоматам – об их адресах и наличии купюр различного номинала.

Приложение содержит сведения обо всех дисконтных программах, в которых участвует Банк Авангард - MasterCard Плюс и MasterCard Бесценная Москва, Мир привилегий Visa, собственная программа Банка. C учетом местонахождения клиента автоматически определяются ближайшие торговые и сервисные точки, где при оплате по картам Банка можно получить скидку.

Помимо этого мобильное приложение дает возможность:

− Оплачивать услуги более чем 250 компаний

− Осуществлять банковские переводы и переводы с карты на карту

− Оформлять и расторгать вклады

− Проводить online-конвертацию валют по выгодному курсу

− Совершать платежи по шаблонам

− Выходить на связь с Банком напрямую из приложения

− Получать актуальные новости Банка

Пользователям мобильного приложения доступна история всех операций, совершенных ими в Интернет-банке.

Состав информации и сервисов, предоставляемых пользователям мобильного приложения, будет постоянно расширяться. В ближайших планах Банка Авангард – запуск мобильного приложения для устройств на платформе Android.

