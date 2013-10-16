Банк Авангард запустил мобильное приложение для Android

Новый сервис позволяет владельцам смартфонов и планшетных устройств на платформе Android оперативно получать актуальную информацию по счетам, картам и вкладам, а также круглосуточно проводить с мобильного устройства наиболее востребованные банковские операции, включая внешние и внутренние переводы, мгновенные платежи за мобильную связь, Интернет, коммунальные и иные услуги.

Клиентам предоставляются выписки о совершенных операциях с возможностью дополнительной детализации, информация о текущей задолженности с подробной ее расшифровкой, история SMS-информирования и иные сведения. Пользователям доступна история всех операций, совершенных ими в Интернет-банке.

Кроме того, с помощью мобильного приложения можно найти и проложить маршрут до ближайшего офиса или банкомата Банка, узнать перечень оказываемых им услуг и режим работы, а по банкоматам – об их адресах и наличии купюр различного номинала. С учетом текущего местоположения приложение подскажет ближайшие торговые и сервисные точки, где можно получить скидки при оплате картой Банка Авангард. Мобильное приложение дает возможность выходить на связь с Банком напрямую из приложения и получать актуальные новости Банка.

Также мобильное приложение дает возможность:

- оформлять и расторгать вклады

- переводить средства с карты на карту

- проводить online-конвертирование валют по выгодному курсу

- совершать платежи по шаблонам.

Бесплатно загрузить мобильное приложение можно из интернет-магазина приложений Play Маркет (Google Play). Кнопка-ссылка и QR-код для перехода на соответствующую страницу размещены на сайте www.avangard.ru.