4. Если зайти в шаблоны то появляются рядом две одинаковые кнопки по соседству - УДАЛИТЬ | ИСПОЛЬЗОВАТЬ не лучшее решение.
5. Раздражает зеленый тайл на рабочем столе. Сделайте возможность использовать системный цвет.
5. Раздражает зеленый тайл на рабочем столе. Сделайте возможность использовать системный цвет.
1. Изображение карты "Вера" указано с номером XXXX XXXX и надписью cardholder по верх которых отображен мой номер и мое имя. Мелочь, но немного раздражает особенно на фоне обычной классической карты, которая отображается нормально.
2. На карте есть офис, который давно уже закрыт (Евромаг). Когда нажимаешь на флажок этого офиса, то программа закрывается.
3. Подобное пункту 2 происходит также на карте скидок.
Lumia 640 LTE.