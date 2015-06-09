Тестирование мобильного приложения Банка для платформы Windows Phone

Уважаемые клиенты!



Банк начинает закрытое тестирование мобильного приложения для платформы Windows Phone среди «Друзей банка» и участников форума.

Всем желающим необходимо прислать мне личным сообщением свои заявки, указав ФИО и контактный e-mail. На указанный e-mail будет направлена инструкция для установки приложения.



В ответ от вас ожидаем описание итогов пользования. Результаты работы с приложением можно присылать в свободной форме. Наличие скриншотов приветствуется.