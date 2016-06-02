Тестирование новой версии Интернет-Банка для физичеких лиц

Дорогие друзья!

Мы разработали новую версию Интернет-банка для физических лиц и рады сообщить, что готовы к началу ее предварительного тестирования!

Приглашаем наших друзей в соцсетях принять участие – ваше мнение очень важно для нас!

Для включения в группу приоритетных пользователей направьте, пожалуйста, нам свой логин интернет-банка на адрес ibnew@avangard.ru, и мы предоставим доступ к новой версии в течение суток.

При входе в текущую версию Интернет-банка вы увидите приглашение перейти в новую версию, для входа кликните на ссылку «попробовать».

Проверьте, пожалуйста, работоспособность основных функций, которыми вы регулярно пользуетесь в Интернет-банке, обо всех обнаруженных ошибках и замечаниях просим сообщить с помощью ссылки сверху «Заметили ошибку? Напишите нам» или по электронной почте на адрес ibnew@avangard.ru

Обратите внимание, что предварительная версия полнофункциональна, и все операции проводятся в основной банковской системе!

Будем очень благодарны за вашу помощь и отзывы!