Тестирование мобильного приложения для корпоративных клиентов на платформах IOS и Android

Уважаемые клиенты!



Банк начинает закрытое тестирование мобильного приложения для корпоративных клиентов на платформах IOS и Android среди «Друзей банка» и участников форума.

Всем желающим, имеющим действующие счета юр.лиц/ИП в Банке, просьба прислать на mobile-feedback@avangard.ru сообщение c указанием контактного e-mail. На указанный e-mail будет направлена инструкция для установки приложения.



В ответ от вас ожидаем описание итогов пользования. Обратная связь для ошибок, замечаний и предложений находится в самом приложении «Авангард Business» в разделе «Связь с банком».



С уважением,