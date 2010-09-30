MasterCard World
Банк «АВАНГАРД» выпускает кредитные и расчетные карты MasterCard World.
MasterCard World - это престижная карта с накапливаемым бонусом, она полезна клиентам, которые много путешествуют.
Каждый раз, оплачивая товары и услуги картой MasterCard World, Вы получаете от Банка бонус в размере 1% от суммы операции.
Накопленные бонусы Вы можете потратить на оплату:
• авиа и железнодорожных билетов (любой авиакомпании!!!)
• бронирования и проживания в отелях
• аренды автомобилей
• покупок в Duty Free
• услуг туристических фирм
• услуг связи
• услуг на заправках
Преимущества карт MasterCard World Банка «АВАНГАРД»:
• бесплатная медицинская страховка для поездки за рубеж с покрытием до 60 000 евро от международной страховой компании Chartis
• активным держателям карт MasterCard World годовое обслуживание – бесплатно.
• до 50 дней кредита БЕСПЛАТНО
• бесплатная карта Priority Pass активным держателям
• эксклюзивные скидки из коллекции «MasterCard Избранное»
• SMS-сообщения — бесплатно
• Интернет-Банк — бесплатно
6 комментариев
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Сразу возникли вопросы:
1. что является "активным использованием"
2. бонусы копятся от каждой покупки или у определенных вендоров?
3. Сами бонусы имеют финансовую сущность, т.е. я могу потратить их где угодно или это баллы, использование которых акцептуется банком?
4. чип метро есть?