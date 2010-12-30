Банк «АВАНГАРД» приступил к проведению операций по системе денежных переводов CONTACT

Банк «АВАНГАРД» расширил перечень услуг для частных клиентов и приступил к проведению операций по системе денежных переводов CONTACT.

Переводы осуществляются без открытия счета в рублях РФ, долларах США и евро. Воспользоваться услугой можно в офисах Банка «АВАНГАРД» во всех регионах присутствия Банка.



В дальнейшем планируется включение денежных переводов CONTACT в перечень базовых услуг системы «Авангард Интернет-Банк» - переводы будут доступны с любого компьютера из любой точки мира.

Таким образом, теперь в Банке «АВАНГАРД» частные клиенты могут воспользоваться любой из двух систем денежных переводов – Western Union или CONTACT, по своему усмотрению, выбрав наиболее удобный для себя вариант осуществления денежного перевода.