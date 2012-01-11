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Не хватает, не хватает в профиле избранного. Хотелось бы иметь возможность добавлять в мемориз понравившиеся отзывы, полезные сообщения с форума, важные новости, сообщения блогов, вопросы с горячей линии и пр. пр. Для чего? Сайт растет, количество информации соответственно тоже. За всем сразу не уследишь,...
Возможно, уже было; если было - повторюсь :uncap: Насколько реально будет реализовать фишку установки значка "On air" (или "онлайн") в профиле около никнейма пользователя во время его нахождения на сайте.?
Идея от пользователя e-b: У меня есть три предложения: 1. Подписка на отзывы по определенному банку в НР. По опыту скажу - полезная штука, прибавляет посетителей. 2. Сделать панель смайликов в НР. 3. В личных сообщениях при написании поставить по умолчанию галочку "разрешить использовать смайлы"....
В связи с объединением банкоматов в единое пространство, хорошо бы было указать в банкоматах каких банков можно снимать деньги без процентов или хотя бы с минимальным процентом. Или указать какие банки не берут дополнительный процент за снятие денег по чужим картам (по мимо комиссии банка эмитента)...
Портал Банки.ру сообщает о запуске программы лояльности «Бонусный клуб Banki.ru» для своих пользователей. Новый проект поможет экономить на покупках в Интернете....2 комментария 246 просмотров
Финансовый супермаркет Банки.ру представил своим посетителям мобильную версию главной страницы сайта. Теперь она максимально оптимизирована для мобильных устройств....0 комментариев 158 просмотров
Ведущий финансовый портал Рунета Банки.ру предлагает пользователям новую версию раздела «Вклады» для мобильных устройств. Раздел «Вклады» — самый востребованный...0 комментариев 217 просмотров
Финансовый супермаркет Банки.ру представил своим посетителям новый дизайн. Основные изменения коснулись главной страницы сайта. Меню перегруппировано и оптимизировано...0 комментариев 203 просмотра
Портал Банки.ру занял первое место в номинации «Небанк года» премии инноваций и достижений в финансовой отрасли «Финансовая сфера» за 2016 год. Второе и третье ...0 комментариев 232 просмотра