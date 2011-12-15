Банк года – 2011. Объявляем номинации

В своем блоге Филипп Ильин-Адаев написал: Определились с номинациями пятого юбилейного конкурса «Банк года», итоги которого по традиции подведем в марте. В этот раз мы решили увеличить количество призов, что позволит услышать добрые слова в свой адрес большему количеству банков и их представителей…



Итак, вперед по списку. «Народные» номинации – победителей определяют посетители Банки.ру:



1. Банк года

2. Открытие года

3. Рекламная кампания года

4. Лучший интернет-сайт

5. Иностранный банк года

6. Региональный банк года

7. Лицо года (рабочее название – приз представителю банка, лучше других помогающему посетителям Банки.ру в рамках Горячей линии и Народного рейтинга).



Призы участникам «Народного рейтинга»:



8. «Народный рейтинг» - 1-е место

9. «Народный рейтинг» - 2-е место

10. «Народный рейтинг» - 3-е место

11. «Прорыв года» - банку, добившемуся наибольшего прогресса в "Народном рейтинге»

12. «Народный рейтинг» банков Украины – приз за 1-е место на Банки.UA.



Приз для посетителей сайта:



13. Человек года – премия памяти Сергея Н. Гирина



Специальные номинации (от спонсоров):

14. Лучший колл-центр

15. Банк-эквайер (рабочее название).



Голосование среди посетителей сайта начнется в феврале 2012 года. Подведение результатов – 15 марта 2012 года.



Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении нынешних номинаций. Авторы лучших предложений – «Прорыв года» и «Лучший интернет-сайт», Tchainka и Дюймовочка, – получают приглашения на церемонию.