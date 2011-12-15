Банк года – 2011. Объявляем номинации
В своем блоге Филипп Ильин-Адаев написал: Определились с номинациями пятого юбилейного конкурса «Банк года», итоги которого по традиции подведем в марте. В этот раз мы решили увеличить количество призов, что позволит услышать добрые слова в свой адрес большему количеству банков и их представителей…
Итак, вперед по списку. «Народные» номинации – победителей определяют посетители Банки.ру:
1. Банк года
2. Открытие года
3. Рекламная кампания года
4. Лучший интернет-сайт
5. Иностранный банк года
6. Региональный банк года
7. Лицо года (рабочее название – приз представителю банка, лучше других помогающему посетителям Банки.ру в рамках Горячей линии и Народного рейтинга).
Призы участникам «Народного рейтинга»:
8. «Народный рейтинг» - 1-е место
9. «Народный рейтинг» - 2-е место
10. «Народный рейтинг» - 3-е место
11. «Прорыв года» - банку, добившемуся наибольшего прогресса в "Народном рейтинге»
12. «Народный рейтинг» банков Украины – приз за 1-е место на Банки.UA.
Приз для посетителей сайта:
13. Человек года – премия памяти Сергея Н. Гирина
Специальные номинации (от спонсоров):
14. Лучший колл-центр
15. Банк-эквайер (рабочее название).
Голосование среди посетителей сайта начнется в феврале 2012 года. Подведение результатов – 15 марта 2012 года.
Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении нынешних номинаций. Авторы лучших предложений – «Прорыв года» и «Лучший интернет-сайт», Tchainka и Дюймовочка, – получают приглашения на церемонию.
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