Каждый участник имеет шанс стать обладателем книги «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко» с автографом Виктора Владимировича.
|
|21 декабря бывшему главе ЦБ Виктору Владимировичу Геращенко исполнилось 74 года. Мы решили выделить эту дату в календаре Банки.ру, разыграв между нашими посетителями книги с его автографом.
Перед вами отличная живая книга с большим количеством фотографий из семейного архива. Ценность ее и в том, что в ней собраны воспоминания, отзывы как сторонников, так и оппонентов Виктора. Книга заинтересует и тех, кто любит произведения из серии ЖЗЛ.
Разыгрывается 50 экземпляров «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко» с автографом Виктора Владимировича Геращенко. Принять участие в конкурсе очень просто, для этого нужно:
1.
Правильно ответить на вопрос анкеты по ссылке.
2.
Подружиться с Банки.ру в сервисе «Друзья банков», если вы это еще не сделали, нажав ссылку (для этого нужно быть зарегистрированным на сайте).
Результаты конкурса будут опубликованы в этой записи 31.12.2011. Победителями станут первые 50 участников, выполнившие все условия. Конкурс может быть завершен досрочно в случае, если все книги будут разыграны.
Вы можете задать любые вопросы, касающиеся условий акции в комментариях к этой публикации.
Публикация и обсуждение ответов в комментариях не приветствуется.
Друзья, конкурс завершен досрочно. Правильный ответ — 28. Объявляем победителей!
1001126, -BZ-, alcomp81, alef, amsnkv, anatoliy3d, anton_torkhov, asdim, bankerkg, deceiver, Dgorobets, dsh, e-b, Elena.Andreevskaya, IngaK, JM_, kalinatek, katarinator, kii1, knyaz2, kolyan125, Lassetti, lfmi, mermaid, Money.aero, nafanz, naive, NatikH, novnik, Perevodchik, player3123, Pmi, racer666, Ramt, rasta, RKZ, Sand3R, sheril, shinta, shlomo_chavez, simyon, Svobodniy_TA, tolikst, vasilio, Алёна), АяЗа, Вурдалак, кальцифер, Моисей Абрамович, Синютенко Павел.
Победителям разосланы электронные письма с инструкцией по указанию адреса, на который будут отправлены книги.
Пользователи bankerkg, shinta, tolikst правильно ответили на вопрос, но допустили ошибку в логине. Просим этих участников связаться с ответственным за акцию до 30.12.11 по почте oleg.fadeev@banki.ru или по телефону +7 962 9002244, Олег Фадеев.