Спецпредложения для посетителей Банки.ру

В своем блоге Филипп Ильин-Адаев написал: В канун Нового года запустили на сайте раздел «Специальные предложения». В нем мы планируем собрать предложения по самым разным видам банковских услуг, предлагаемых посетителям Банки.ру на особых условиях.



Пионером «движения» выступил банк «Ренессанс Кредит» со своей новинкой - «Прозрачной картой». Посетителем Банки.ру обещаны отсутствие платы за годовое обслуживание и пониженная процентная ставка. Воспользоваться привилегиями можно, отправив заявку в банк через наш сайт.



Надеюсь, что к этому проекту со временем подключатся и другие банки.