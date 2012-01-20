Новый банковский словарь

В своем блоге Алексей Трошин написал: Кто заметил, кто не заметил, но "WikiБанк" стал "Банковским словарём".



Теперь он (наконец!) выглядит привычно, полностью в стиле других разделов Банки.ру, и, надеюсь, информацию на нём станет найти чуть проще. Плюс - комментирование статей и выбор лучших комментариев!



До конца недели причешутся последние шерховатости, на всём сайте уберутся последние слова "WikiБанк", и старый проект окончательно уйдёт в историю. Аминь.