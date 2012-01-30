Алексей Трошин в своём блоге:Ещё в начале осени мы придумали рецепт нового блюда, и вот наш шеф-повар наконец его приготовилБлюдо не для всех, а лишь для сотрудников офиса Банки.ру, потому что доступ к нему имеют только сотрудники. Это - www.slkianki.ru.Мы купили и настроили отдельный сервер, который ничем не отличается от "боевых" Банков.ру, кроме названия доменаи небольшой задержки в актуальности данных. И теперь все заметные изменения по обновлению функционала сайта banki.ru будут проходить через него, с тестированием расширенным кругом лиц.Мы думаем, что такой подход позволит сократить до минимума выдачу "сырого" материала, что пойдёт на пользу и вам (нервы) и нам (время).