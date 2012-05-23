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Пришлите мне в «личку» новый адрес
Пришлите мне в «личку» новый адрес
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|Уникальная история банка, имеющего непрерывную столетнюю историю, успешно работающего в наши дни. Публикуемые впервые документы, эмоциональные рассказы очевидцев позволят ощутить изменение духа времени на протяжении всего ХХ века. Описываемые события происходят в разных странах и разных частях света: в Англии, Ливане, Сингапуре, Китае, США, Канаде ...
Разыгрывается 45 экземпляров «Московский народный банк. Сто лет истории». Принять участие в конкурсе очень просто. Для этого нужно:
1. Правильно ответить на вопросы анкеты по ссылке.
2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав ссылку.
Результаты акции будут опубликованы в этой записи 20.04.2012. Победителями станут первые 45 участников, выполнивших условия акции.
Вы можете задать любые вопросы, касающиеся условий акции в комментариях к этой публикации.
Публикация и обсуждение ответов в комментариях не приветствуется.
Курьер 2(Два) дня дом искал, со слов книгу с собой носил книга непосильная ноша была.
Когда дал на "ЧАЙ" очень обрадовалась))
Как изменить адрес подписки, а то вдруг не найдут вовсе