



Уникальная история банка, имеющего непрерывную столетнюю историю, успешно работающего в наши дни. Публикуемые впервые документы, эмоциональные рассказы очевидцев позволят ощутить изменение духа времени на протяжении всего ХХ века. Описываемые события происходят в разных странах и разных частях света: в Англии, Ливане, Сингапуре, Китае, США, Канаде ...



Разыгрывается 45 экземпляров «Московский народный банк. Сто лет истории». Принять участие в конкурсе очень просто. Для этого нужно:



1. Правильно ответить на вопросы анкеты по ссылке.



2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав ссылку.



Результаты акции будут опубликованы в этой записи 20.04.2012. Победителями станут первые 45 участников, выполнивших условия акции.



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