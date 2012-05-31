Этот конкурс мы приурочили к выходу статьи о Московском народном банке. Разыгрывается книга «История советских и российских банков за границей»
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Конкурс завершен. Подводим результаты.
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|Книга знакомит с никогда не публиковавшимися документами и откровенными рассказами руководящих работников советских и российских банков за границей - тех, кто в Лондоне, Париже, Сингапуре, Люксембурге, Тегеране, Цюрихе, Вене и других городах Европы, Азии, Африки и Америки представлял отечественную банковскую систему. Каждая глава — это захватывающая история человека, напрямую причастного к неизвестным страницам российской экономики второй половины XX века.
Разыгрывается 47 экземпляров книги «История советских и российских банков за границей». Принять участие в конкурсе очень просто. Для этого нужно:
1. Правильно ответить на вопросы анкеты по
ссылке (конкурс завершен).
2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав
ссылку.
Результаты акции будут опубликованы в этой записи 30 мая 2012 года. Победителями станут первые 47 участников, выполнивших условия акции.
Вы можете задать любые вопросы, касающиеся условий акции, в комментариях к этой публикации.
Публикация и обсуждение ответов в комментариях не приветствуется.
Правильный ответ — 74.
Победители:
shlomo_chavez, Lonepooh, kokorinberg, anton321, Monetizator, lxterm, deceiver, qaq, skman, e-b, antar, Cheerokee, МарияМиа, Baldplan, kalinatek, bayad, igorek54, vklad4ik-zaem4ik, placebo16, Karagen007, Н21, Svobodniy_TA, AnnaD, Моисей Абрамович, bankirveka, vladimirmoiseevich, felikc, Layer_common, Никита Сергеич, MichaelB, airl, Artificer, Ingak, Avalonka, Slonopotamus, Ernesto_km, bgm, dreamkir, sheril, Mr. Nikolay, skydiver04, Elena.Andreevskaya, kostromin, kazzman, А.Ю., claclu + Дмитрий82, Lawyer_civilist, Red_Apple
— ответили неправильно, но были первыми, кто принял участие в акции.
Победители получат письмо с просьбой указать почтовый адрес.
7 человек, которые неправильно ответили на вопрос, но приняли участие, и 5 постоянных участников получат книгу «Очерки истории Банка России»:
sergekj, управляющий, Friz, munkustrap, ingener, nost, 123, kalinatek, Lawyer_civilist, Karagen007, bankirveka, airl