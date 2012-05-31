



Книга знакомит с никогда не публиковавшимися документами и откровенными рассказами руководящих работников советских и российских банков за границей - тех, кто в Лондоне, Париже, Сингапуре, Люксембурге, Тегеране, Цюрихе, Вене и других городах Европы, Азии, Африки и Америки представлял отечественную банковскую систему. Каждая глава — это захватывающая история человека, напрямую причастного к неизвестным страницам российской экономики второй половины XX века.



Разыгрывается 47 экземпляров книги «История советских и российских банков за границей». Принять участие в конкурсе очень просто. Для этого нужно:



1. Правильно ответить на вопросы анкеты по ссылке (конкурс завершен).



2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав ссылку .



Результаты акции будут опубликованы в этой записи 30 мая 2012 года. Победителями станут первые 47 участников, выполнивших условия акции.



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