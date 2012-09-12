Первый пошел...

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге: Обновили, наконец, первый из кредитных разделов – «Потребительские кредиты». Мой коллега, Алексей Трошин, анонсировал в августе этот проект у себя в блоге; сейчас большая часть доработок по потребам сделана, можно говорить о разделе в настоящем времени.



Что изменилось. Прежде всего, интерфейс. Если вы не помните, как он выглядел раньше, и вам кажется, что подобный дизайн был всегда, зайдите в кредитные карты. Ужас? Да, ужас. Пользоваться сервисом, конечно, можно, но без особого удовольствия. В потребительских кредитах душа и глаза отдыхают – все по делу.

Второе, самое главное для меня изменение, - появление «Экспертизы Банки.ру». По каждому кредиту наши эксперты описывают плюсы и минусы продукта, а также дополнительные, неочевидные клиенту условия. Зачастую они говорят о кредите значительно больше, чем заявленная процентная ставка. Могу ошибаться, но никто из конкурентов подобную аналитику не делает.



«Плюсы и минусы» это компромиссный вариант – эффективную ставку мы, увы, корректно посчитать для всех кредитов не можем, поэтому в качестве альтернативы предложили собственную экспертизу. Просьба к банкам с пониманием отнестись к данному нововведению и, как минимум, не обижаться, если в описании содержится не самая комплиментарная информация. Мы не играем против того или иного банка, а просто констатируем факты.



По аналогии с «Потребительскими кредитами» в обозримом будущем будут переделаны другие кредитные разделы. Начнем мы с «Кредитных карт», благо на сайте собрана обширная коллекция иллюстраций кредиток, которая так и просится, чтобы ее объединили с основной базой.



Отдельные слова благодарности команде разработки во главе с Борисом Горбылевым и группе кредитных экспертов (художественный руководитель Марина Чернышева).

