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Разыгрываем книгу «Слон на танцполе»
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Олег Фадеев
(fadeevbiz)
05.03.2013 23:31
Разыгрываем книгу «Слон на танцполе»
В этот раз мы решили разыграть книгу о том, «как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать»
Конкурс проводится в разделе
обсуждения
3
16 комментариев
1 133 просмотра
AnnaD
(AnnaD)
05.03.2013 23:31
#
по ссылке пишет Not Found Error 404
0
Ответить
Олег Фадеев
(fadeevbiz)
05.03.2013 23:37
#
Ссылка исправлена.
http://www.banki.ru/friends/group/bankiru/forum/message/162106/1983199/
Извините
1
Ответить
Sand3R Sand3Rov
(Sand3R)
05.03.2013 23:35
#
Аналогично, mission impossible
0
Ответить
Олег Фадеев
(fadeevbiz)
05.03.2013 23:37
#
Ссылка исправлена.
http://www.banki.ru/friends/group/bankiru/forum/message/162106/1983199/
Извините
1
Ответить
Sand3R Sand3Rov
(Sand3R)
05.03.2013 23:39
#
Спасибо, все работает
0
Ответить
Олег Фадеев
(fadeevbiz)
05.03.2013 23:39
#
0
Ответить
AnnaD
(AnnaD)
05.03.2013 23:55
#
теперь все работает
0
Ответить
Alex Alex
(Karagen007)
06.03.2013 20:08
#
А результаты когда будут обнародованы?
0
Ответить
Олег Фадеев
(fadeevbiz)
14.03.2013 02:35
#
Скоро. Остались неразыгранными несколько экземпляров. На днях объявим победителей
0
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sctas
(sctas)
07.03.2013 09:28
#
Доставка в регионы присутствует?
0
Ответить
Олег Фадеев
(fadeevbiz)
14.03.2013 02:34
#
Да!
1
Ответить
К
(shlomo_chavez)
18.03.2013 19:13
#
о чем это я
и главное когда успел
0
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e-b
(e-b)
27.03.2013 18:03
#
Книгу получил. Большое спасибо.
0
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Сергей
(Baldplan)
29.03.2013 08:59
#
Вот и сервис. Болел а книгу на работу доставили. Вышел и был приятно удивлен. Спасибо.
0
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AnnaD
(AnnaD)
31.03.2013 18:06
#
Спасибо, чтение действительно познавательное, главное в книге что и как сказано и что не сказано.
Спасибо любимому порталу
0
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Владимир Светлый
(lawmaster)
23.05.2013 11:20
#
А мне так ни одной из двух обещанных книг и не прислали))
0
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