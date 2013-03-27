Как сообщал наш уважаемый Редактор
, в конце февраля мы выкатили на сайт новую версию раздела «Кредитные карты», в связи с чем сразу получили ряд пожеланий по его улучшению.
Сегодня, в 14:00, в 55 день февраля 2013 года
на сайт приехала обновлённая версия, с реализованными пожеланиями, которые коснулись в первую очередь поиска, а именно:
- Новые возможности поиска кредитных карт: карты с чипом, с возможностью cash-back, с бонусными программами, с льготным периодом на снятие наличных, с начислением процентов на остаток собственных средств, с разным типом подтверждения дохода (в т.ч. карты, для получения которых не требуется предоставление справок)
- В результатах поиска в один клик теперь можно узнать особые ограничения, существующие по карте и подробности о льготном периоде обслуживания карты.
- На странице с подробным описанием карты теперь можно, не углубляясь в подробности, быстро просмотреть основные характеристики карты. Кроме того галерея изображений карт вводится по умолчанию в компактном виде.
Так же мы с коллегами несколько перекомпоновали форму поиска, более логично разместив характеристики, возможности карт и требования к клиентам.
Сейчас команда развития направления банковских продуктов переключается на разработку нового раздела, о котором расскажем уже весной (если она наступит).