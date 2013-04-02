«Банки.ру» — теперь и на Android

Банки.ру выпустил одноименное мобильное приложение для смартфонов с операционной системой Android. Теперь и владельцы этих популярных устройств, также как и обладатели iPhone и iPad (для которых приложение вышло в феврале), могут в удобном режиме просматривать видеосюжеты и новостные материалы информационно-аналитического портала. Не лишним здесь будет напомнить, что решение «Банки.ру» для iPhone добиралось до седьмой строчки в хит-параде самых популярных бесплатных информационных приложений, опережая «Вести», «Коммерсант», Forbes Russia, Первый канал и многие другие.



Функционал Android-приложения идентичен самой последней, обновленной версии решения «Банки.ру» для iPhone и iPad. Имеется, в частности, возможность просмотра новостей в офлайн-режиме — внутреннее содержимое статей выбранного раздела автоматически сохраняется в памяти телефона при запуске приложения. К заголовкам новостей добавлено краткое содержание, чтобы читателю было проще разобраться в том, чему посвящен тот или иной текст.

Новостные и видеосюжеты можно фильтровать по разделам, выбирая нужную рубрику: «Тема дня», «Новости», «Звезды в банке» и т. д. Есть также возможность просматривать видеоролики, посвященные конкретному банку. Отметим, что для комментирования новости или статьи читателю нужно перейти по прилагаемой ссылке, ведущей на сайт Банки.ру.



«Приложением «Банки.ру» смогут воспользоваться как владельцы устройств с самой последней версией операционной системы Android 4.2 (Jelly Bean), так и те, у кого на смартфоне стоит более ранняя версия — вплоть до Android 2.4 (Ice Cream)», — рассказал руководитель направления «Мобильные приложения» портала Банки.ру Арсений Добкин. По его словам, в данный момент Банки.ру готовит выпуск своего очередного мобильного приложения — для поиска банкоматов и филиалов банков.



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