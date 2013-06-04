Портал Банки.ру обновил мобильное приложение для iOS

Портал Банки.ру запустил новую версию мобильного приложения для устройств, поддерживающих операционную систему iOS.



Главное изменение — появление сервиса «Банки на карте» в смартфонах и планшетах компании Apple. Теперь владельцы iPhone и iPad могут не только читать новости и смотреть видеосюжеты в удобном формате, но и получать информацию о ближайших банкоматах и офисах кредитных организаций. В частности, с помощью сервиса можно находить отделения и банкоматы по всей России на карте и в режиме расширенной реальности в радиусе до 10 км; искать конкретные банки, используя фильтр по банкоматам и отделениям. Кроме того, владельцы смартфонов и планшетов могут проложить маршрут до выбранного офиса банка, а также получить полную информацию о данном объекте.



Сейчас Банки.ру занимается разработкой такого же сервиса для устройств на платформе Android. Ожидается, что обновленная версия станет доступна пользователям в середине лета.